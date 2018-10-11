Новости экономики за 11.10.2018
Новости Беларуси. Как в Беларуси изменился индекс потребительских цен, сколько новых автомобилей куплено в 2018 году и каких специалистов больше всего не хватает в Минске? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам 2018 белорусское правительство планирует удержать инфляцию в пределах 6%
В Беларуси растут продажи новых автомобилей
ВОСТРЕБОВАННЫЙ СТАРТАП
Очередной успех отечественных программистов. Стало известно, что лидер в сфере управления IT-услугами (первое место в списке самых инновационных компаний мира по версии Forbes) купил зародившийся в Беларуси стартап.
Команда разрабатывает поисковый интерфейс для работы с корпоративными базами данных. Недавно компания вошла в портфель белорусского венчурного инвестиционного фонда, для которого эта сделка стала первым успешным опытом.
Каждый пятый билет, проданный на БелЖД в 2018, был электронным
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РУКИ
В Минске стремительно растет спрос на рабочие руки. На предприятиях уже открыто более 17 тысяч вакансий, большинство из них по рабочим специальностям. Требуются уборщики, повара, подсобные рабочие, водители, грузчики и строители различной квалификации.
Из специалистов в дефиците различный медицинский персонал, инженеры, педагоги и даже директора. Есть вакансии для бухгалтеров, экономистов и охранников. Уровень зарегистрированной безработицы в столице составляет всего 0,1 %. В целом по Беларуси она достигла исторического минимума. На начало октября, по данным Минтруда, в стране было около 15 тысяч нетрудоустроенных.