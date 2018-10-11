Новости экономики за 11.10.2018

Очередной успех отечественных программистов. Стало известно, что лидер в сфере управления IT-услугами (первое место в списке самых инновационных компаний мира по версии Forbes) купил зародившийся в Беларуси стартап.

Новости Беларуси. Как в Беларуси изменился индекс потребительских цен, сколько новых автомобилей куплено в 2018 году и каких специалистов больше всего не хватает в Минске? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда разрабатывает поисковый интерфейс для работы с корпоративными базами данных. Недавно компания вошла в портфель белорусского венчурного инвестиционного фонда, для которого эта сделка стала первым успешным опытом.

Каждый пятый билет, проданный на БелЖД в 2018, был электронным

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РУКИ

В Минске стремительно растет спрос на рабочие руки. На предприятиях уже открыто более 17 тысяч вакансий, большинство из них по рабочим специальностям. Требуются уборщики, повара, подсобные рабочие, водители, грузчики и строители различной квалификации.