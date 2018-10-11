В Беларуси растут продажи новых автомобилей

Новости Беларуси. У официальных дилеров легковой и коммерческой техники в 2018 году приобретено свыше 14 тысяч машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты прогнозируют, что по итогам года продажи увеличатся более чем в 1,5 раза. Основным драйвером роста в этом году была доступность условий кредитования и лизинга. Правда, у этой доступности есть и обратная сторона: она быстро привела к насыщению рынка и снижению потенциала спроса на нем.