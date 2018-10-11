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По итогам 2018 белорусское правительство планирует удержать инфляцию в пределах 6%

11 октября 2018 17:30
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Новости Беларуси. После летнего затишья инфляция в сентябре немного ускорилась и составила 0,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-прежнему самый большой темп подорожания у платных услуг. Не спешат увеличиваться цены на продовольственные товары (в сентябре менее 0,5 %). С начала 2018 года индекс потребительских цен увеличился на 3,7 %, что пока не выходит за рамки прогноза.

Напоминаем, что по итогам 2018 года правительство планирует удержать инфляцию в пределах 6 %.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика

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