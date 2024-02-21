Прямой эфир

Дэлегацыя з Беларусі на чале з Сяргеем Алейнікам прыбыла ў Зімбабвэ

21 февраля 2024 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь умацоўвае трэнд на актыўнае развіццё адносін з краінамі Афрыкі. Афіцыйныя Мінск і Харарэ арыентаваны на тое, каб у сваім узаемадзеянні не спыняцца. Для правядзення першага пасяджэння Сумеснай пастаяннай камісіі па супрацоўніцтве ў Зімбабвэ прыбыла дэлегацыя з Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Дэлегацыя з Беларусі на чале з Сяргеем Алейнікам прыбыла ў Зімбабвэ-1

Яе ўзначальвае міністр замежных спраў Сяргей Алейнік. У складзе – прадстаўнікі некалькіх міністэрстваў, шэрагу прадпрыемстваў і канцэрнаў нашай краіны. Да абмеркавання запланавана шырокае кола пытанняў: гандлёва-эканамічнае і інвестыцыйнае супрацоўніцтва, прамысловая кааперацыя, удзел Беларусі ў механізацыі сельскай гаспадаркі, умацаванне харчовай бяспекі афрыканскай дзяржавы.

Прадугледжана наведванне сэрвіснага цэнтра беларускай тэхнікі, удзел у прэзентацыі нашых малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Адбудуцца перамовы з шэрагам афіцыйных асоб. Гэтымі ж днямі ў Харарэ праходзіць беларуска-зімбабвійскі бізнес-форум.

# Беларусь-Зимбабве # Экономика # Сергей Алейник

Другие новости рубрики

Все новости
Москва и Минск официально закрепили проведение единой промышленной политики
20 февраля 2024 17:11

Москва и Минск официально закрепили проведение единой промышленной политики

Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза
20 февраля 2024 17:11

Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза

Новости экономики за 20.02.2024
20 февраля 2024 17:11

Новости экономики за 20.02.2024