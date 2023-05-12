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У Белорусской цементной компании появится свой торговый дом в России

12 мая 2023 16:57
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Торговый дом Белорусской цементной компании создадут в России. Это позволит укрепить экономические отношения между странами и нарастить объемы торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ЕАЭС утвердили правила защиты прав потребителей в интернет-магазинах.

У Белорусской цементной компании появится свой торговый дом в России-1

На российский рынок будет поставляться до двух миллионов тонн качественного цемента в год. Белорусский цементный завод и «Кричевцементношифер» расположены всего в 500 километрах от Москвы. Благодаря удобному расположению производственных мощностей и эффективной логистике белорусские компании смогут быстро доставлять цемент конечному потребителю по конкурентоспособным ценам. 

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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