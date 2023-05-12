Технику МАЗ показали на международной выставке в Казахстане

Минский автозавод представил продукцию на промышленной выставке в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум стал местом встречи для производителей, поставщиков и потребителей новейшего оборудования и технологий машиностроения и металлообработки. Участниками мероприятия стали более 250 экспонентов из 17 стран. Белорусы привезли в Астану седельный тягач, автопоезд в составе самосвала и прицепа. В рамках форума состоялись деловые переговоры по дальнейшему развитию сотрудничества с предприятиями Казахстана.

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