В ЕАЭС утвердили правила защиты прав потребителей в интернет-магазинах

Страны ЕАЭС утвердили общие правила защиты прав потребителей в интернете. Они будут учитываться в национальных законодательствах стран союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Калифорния, где расположены Кремниевая долина и Голливуд, не смогла рассчитаться по кредиту.
Одно из основных требований: покупатель интернет-магазина имеет такие же права, как и в обычной стационарной торговле. Может отказаться от товара в любое время до его покупки. Либо в течение двух недель после сделки. Получить назад свои деньги. Интересно, что соблюдение прав потребителей признано одновременно обязанностью электронной торговой площадки и продавца, который на ней работает. То есть маркетплейсы также обязаны защищать права покупателей.
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