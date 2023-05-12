В ЕАЭС утвердили правила защиты прав потребителей в интернет-магазинах

Одно из основных требований: покупатель интернет-магазина имеет такие же права, как и в обычной стационарной торговле. Может отказаться от товара в любое время до его покупки. Либо в течение двух недель после сделки. Получить назад свои деньги. Интересно, что соблюдение прав потребителей признано одновременно обязанностью электронной торговой площадки и продавца, который на ней работает. То есть маркетплейсы также обязаны защищать права покупателей.

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