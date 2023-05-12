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50 новых белорусских троллейбусов появится в Екатеринбурге в 2023-м

12 мая 2023 16:57
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Белорусский автопром увеличивает долю своего участия на российском рынке. Очередная партия наших троллейбусов прибыла в Екатеринбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Калифорния, где расположены Кремниевая долина и Голливуд, не смогла рассчитаться по кредиту.

50 новых белорусских троллейбусов появится в Екатеринбурге в 2023-м-1

По данным местных властей, это первая закупка троллейбусов за 12 лет с начала модернизации транспорта для создания комфортной городской среды. Всего в 2023 году в Екатеринбург приедут 50 новых троллейбусов белорусского производства. Первые шесть из них прибыли еще в апреле. Машины могут ехать без внешнего источника питания 20 километров, оснащены системами зарядных устройств для смартфонов, навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования и подсчета пассажиропотока. 

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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