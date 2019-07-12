Турецкая компания инвестирует в строительство крупнейшего в Беларуси ветропарка

Новости Беларуси. Турецкая компания инвестирует в строительство ветропарка под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам электронных торгов по продаже прединвестиционного актива лот реализовали за 155 тысяч рублей. Построят парк в Лиозненском районе Витебской области.

Таким образом, впервые в Беларуси через публичные торги был привлечен потенциальный инвестор для создания ветроэнергетических мощностей. Объем инвестиций в реализацию проекта – 50 миллионов долларов.

Развитие ветроэнергетики – одно из основных направлений обеспечения энергетической безопасности страны. По прогнозам, к 2035 году энергией ветра будет вырабатываться до 9 % всей электроэнергии, производимой в Беларуси.