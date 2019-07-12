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Новости экономики за 12.07.2019

12 июля 2019 16:51
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Новости Беларуси. Кто инвестирует в строительство крупнейшего ветропарка в Беларуси? Для каких стран изменится стоимость шенгенских виз, и запретят ли в белорусских кафе и столовых пластиковую посуду? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецкая компания инвестирует в строительство крупнейшего в Беларуси ветропарка

В Беларуси хотят запретить пластиковую посуду в кафе и столовых

«Шенген» подорожает на 20 евро с 2 февраля 2020-го

Новости экономики за 12.07.2019-1

«БОЛЬШОЙ БРАТ» СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

Нацбанк все видит. В том числе уловки банков, к которым те прибегают при оформлении вкладов и выдаче кредитов. Помните социальную рекламу «внимательно читайте договор»? Регулятор выступает на стороне клиента, и призывает банки исключить недобросовестные практики.

Так, заемщик имеет право самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа по кредитному договору. Или знать заранее, что уплата минимальных платежей не позволяет погасить всю задолженность по займу до указанного в договоре срока. К недобросовестным действиям относятся и предоставление потребителям сопутствующих продуктов: кредитные и карты рассрочки, SMS-оповещение путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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