«Третий Форум регионов является совершенно конкретным, прагматичным и результативным»: председатели Комитета Совета Федерации в программе «Простые вопросы»

Сегодня программа «Простые вопросы» посвящена Форуму регионов России и Беларуси. Гости программы – председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Большое спасибо за ваше время! Никто не увидит, с каким трудом вас удалось вырвать. Вы, наверное, Минска и не увидите за эти дни.

Валерий Рязанский, председатель Комитата Совета Федерации по социальной политике:

Надо сказать, что действительно график очень плотный, но, тем не менее, мы некоторые достопримечательности поблизости к Президент-Отелю мы увидели.

Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:

Минск всегда производит очень хорошее впечатление на всех приезжающих. Мы работаем в Москве, представляем соответствующие регионы, для нас для всех (мы говорили со всеми нашими коллегами – здесь более 40 сенаторов) каждый приезд в Минск – это какой-то праздник души. Понимаешь, насколько заботливо относятся и жители, и руководство города и всей республики к градостроительству, к решению социальных проблем, с которыми сталкиваются жители любого мегаполиса. Здесь, в Минске, многому можно поучиться.

Обсуждая Форум с критической точки зрения, можно сказать, что это, конечно, общение, налаживание связей, это какие-то яркие выступления. Но конкретных документов, конкретных договоров, реальных каких-то продуктов у этого Форума не будет. Насколько верно такое суждение?

Валерий Рязанский:

Кстати, я хочу обратить внимание, что Форум носит такое межрегиональный характер, и основная задача – сделать так, чтобы регионы между собой посотрудничали и подписывали договоры между региональными структурами и бизнес-структурами в регионах. Кстати, таких договоров, по докладу которые мы услышали, их будет около 70 заключено. И в этих договорах есть экономическая составляющая, и цифры назывались, если я не ошибаюсь, порядка 300 миллионов долларов. Слава Богу, если все эти договоры будут исполнены. В целом, кроме экономических параметров, очень важны были те социальные подходы, гуманитарные подходы, для чего мы сегодня и работали в рамках именно социальной платформы.

Константин Иосифович, что бы вы назвали конкретным продуктом Форума?

Константин Косачев:

Такие форумы – это всегда площадка, это рамки. Рамки создают верхние палаты обоих парламентов. Но дальше работать, совершать этот труд, который приводит к конкретным результатам, должны те регионы, для которых эти мероприятия проводятся. И здесь собрались более 40 российских регионов, естественно, представлены все белорусские области и территории. По моим данным, практически у каждого такого региона, у каждой пары таких регионов всегда находится своя конкретная повестка дня. Мы вот сейчас с вами записываемся в тот момент, когда в пленарном зале идет подписание наиболее высокого уровня документов. Среди них есть несколько (4 или 5) диагональных, когда с одной стороны подписантом выступает субъект Российской Федерации, а с другой – Республика Беларусь как полноценный участник такого соглашения. Есть, естественно, очень много межрегиональных документов. Вы знаете, мы договорились в Совете Российской Федерации, что по каждому такому документы мы будем осуществлять последующий контроль за каждым из таких текстов. Естественно, закрепляется российский сенат, то есть члены Совета Федерации, которые начинают помогать своему региону, используя вот это соглашение, в контакте с федеральными структурами власти, от которых это зависит: Министерство иностранных дел, Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, потому что это тоже очень большая сфера. Поэтому я хотел бы утверждать, что

наш третий Форум, по сравнению со вторым и тем более с первым, является совершенно конкретным, прагматичным и результативным.

Валерий Рязанский:

Мне как представителю комитета по социальной политике было очень полезно. Мы готовили три секции: секция, посвященная отношениям в области труда, заработной платы, социальной политики; следующая секция была посвящена здравоохранению; и третья секция, в подготовке которой мы участвовали, - по молодежной политике. Во всех этих секциях большое количество конкретных еще недоработанных в рамках совместного государства есть проблем.

А по поводу социальной защиты позвольте такой вопрос. Есть такое мнение, опять-таки критическое, о том, что в этом стремлении объединить кроется попытка уравнять все возможные социальные защиты, причем уравнять не до высшего предела, а наоборот, усреднить.

Валерий Рязанский:

Отчасти вы правы. Когда Михаил Владимирович сказал с некой досадой о том, что льготы в Беларуси сохранены для ветеранов войны с точки зрения транспортной составляющей внутри Беларуси, они у нас монетизированы в России, поэтому ветераны, приезжающие в Беларусь, пользуются льготами, а ветераны Беларуси, приезжающие на территорию РФ, этими льготами воспользоваться не могут. Это говорит о том, что нам есть над чем работать, так же как нам есть над чем работать в области охраны здоровья тех граждан, которые временно прибывают на территорию РФ. Они до конца не гарантированно получаются постоянную медицинскую помощь. Есть проблемы в вопросах профессиональной классификации специальностей, над этим тоже надо работать. Мне кажется, это все то перспективное, над чем надо продолжать работать и усовершенствовать. Но ни в коем случае не снижая уровень стандартов. Но при этом каждая страна имеет право делать что-то больше этого стандарта.

Но вы его как-то планируете зафиксировать или это просто какое-то красивое словосочетание?

Валерий Рязанский:

Планируем зафиксировать это на уровне законодательной базы российской и белорусской, и при этом это коснется и семейного законодательства, это коснется социальной защиты семей, имеющих детей, это коснется законодательства по стандарту обеспечения старшего поколения и пенсионного законодательства.

Поскольку это Форум регионов, позвольте спросить о вашем взгляде на работу наших регионов. Потому что Беларусь по своему населению фактически это половина Москвы или часть каких-то регионов и, может быть, воспринимается коллегами из России как один регион. Есть у вас такое ощущение?

Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:

Нет, у меня такого ощущения совершенно точно нет. Я уже упоминал о том, что мы в равной степени используем практику и горизонтальных, и диагональных соглашений о сотрудничестве. Горизонтальные – это когда регион визави регион. Каждый раз субъект выбирает ту или иную форму взаимодействия в зависимости от целесообразности. Никто никому ничего не навязывает. Есть в Беларуси программы, которые носят общенациональный характер. Предположим, тракторостроение. Было бы неправильно пытаться развивать эту тему только в сотрудничестве с тем населенным пунктом, с той областью, где эти трактора производятся, потому что это важнейшая государственная программа для Беларуси, а для России (об этом сегодня очень много говорилось) – важнейшее средство производства. Вот сегодня прозвучала интересная цифра, что 80% угля, который добывается на территории РФ, добывается с помощью белорусской техники. Поэтому мне кажется, что все формы здесь в равной степени востребованы, и никаких неудобств ни для той, ни для другой стороны нет.

Если попросить вас сделать такой взгляд. Те регионы, откуда вы родом, которые вы представляете, совершенно разные: Мариэл и Курская область. Но для вашего взгляда все белорусские области приблизительно одинаковые, или вы можете сказать, что кто-то более активный, кто-то на чем-то специализируется.

Валерий Рязанский, председатель Комитата Совета Федерации по социальной политике:

Я могу привести пример сотрудничества Беларуси и Курской области, которой я являюсь представителем в Совете Федерации. Прежде всего, в промышленном аспекте.

Вся белорусская горнодобывающая техника, включая тяжелые самосвалы, работает в городе Железногорске.

И город известен курской магнитной аномалией. Конечно, там они не понаслышке знают, что такое белорусская техника. Курская область – сельскохозяйственный регион. Конечно, сельские жители не понаслышке знают, что такое сельскохозяйственная техника из Беларуси. Наконец, 1-2 июля я увижу огромное количество представителей Беларуси на курской ярмарке, которая проходит ежегодно в Курске. И представители Беларуси привезут туда и продовольственную продукцию, и промышленную, текстиль знаменитый – все то, что наверняка будет востребовано покупателями Курской области. И на курской ярмарке всегда проявляется это чувство межрегионального сотрудничества.

Но заметили ли вы активность какого-либо из наших регионов?

Валерий Рязанский:

Гомельская область. Курская больше всего взаимодействует с Гомельской.

Большое спасибо за ваше время! Всегда будем рады видеть вас в Беларуси!