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Минская область стала лидером страны по основным производственным и экономическим показателям за минувшую пятилетку

09 июня 2016 14:52
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Новости Беларуси. По итогам прошедших пяти лет Минская область стала лидером страны по основным производственным и экономическим показателям и занесена на Республиканскую доску почета. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Семен Шапиро во время встречи с участниками 5-го Всебелорусского народного собрания, которые представят Минскую область.

Участники обсудили не только достижения центрального региона за последние годы, а они на самом деле значительные: от расширения географии экспорта и увеличения производства сельхозпродукции до повышения рождаемости и успехов в сфере здравоохранения и культуры. Делегаты Минщины озвучили вопросы, которые планируют вынести на всеобщее обсуждение во время народного собрания.

Напомню, масштабный форум пройдет в Минске 22-23 июня. Центральный регион на Всебелорусском народном собрании представят 350 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Всебелорусское народное собрание # Семен Шапиро

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