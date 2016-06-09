Итоги Форума регионов: куда отправится белорусская форель и что роднит Калининградскую область с Брестом?

Новости Беларуси. Тема белорусско-российской интеграции по-прежнему задает тон новостям этих дней. И если накануне основной площадкой для переговоров были официальные залы и коридоры третьего Форума регионов Беларуси и России, то сегодня бизнесмены встретились уже в неформальной обстановке. Взаимный интерес стороны обсуждали непосредственно на местах – в белорусских хозяйствах. Так, куда же отправится белорусская форель и что так роднит Калининградскую область с Брестом?

Поставки белорусской рыбы поплывут в Тульскую область. Без труда вытянуть форель из отечественных прудов на российский рынок можно после договорённостей на Форуме регионов. Из-за санкций в российских гипермаркетах безрыбье, а только здесь под Могилёвом ежегодно выращивают по сто тонн радужной форели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Беспалов, заместитель главы Администрации Тулы (Россия):

Речная форель она пользуется большой популярностью среди наших жителей. Она считается эксклюзивной рыбой. Поэтому, если цена будет адекватной, а она будет адекватной, потому что себестоимость определяется внутренними затратами предприятия, она будет продаваться в Туле нормально. У нас любят живую рыбу и особенно форель.

Ещё недавно в российских СМИ нагоняли волну о реэкспорте лососевых под белорусской маркой, а сегодня тульчане убедились: форель из Беларуси не интернет-мем, а перспективная статья для торговли.

Выстраивать более крепкие связи Могилёвская и Тульская области собираются с помощью белорусских строителей. В регион оружейников они будут возводить социальные объекты и дороги. Совместный товарооборот на новый уровень должны поднять и могилёвские лифты.

Юрий Андрианов, председатель правительства Тульской области (Россия):

Я сам скажу глядя в глаза - объем поставок из Могилева в тульскую область будет наращиваться. И по объемам, и по количеству торговых точек, и по привлечению предпринимателей взаимному. Обязательно будет. Зачем же мы ехали?

От слов – к делу. От подписей в соглашениях – до рабочих встреч. Официальная часть площадки Форума регионов завершилась, а российские делегации разъехались по белорусским областям. Ещё вчера журналистам СТВ губернатор Брестчины рассказывал о потенциальном сотрудничестве с Калининградской областью, а уже сегодня – первые конкретные договорённости.

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области (Россия):

Я думаю, в этом году мы разработаем закон, есть поручение президента, и мы уберем то единственное препятствие, которое мешает увеличить товарооборот. Это НДС. Почему белорусские компании не могут поставлять продукцию напрямую, потому что дорожает продукция за счет НДС. Если мы сможем убрать это препятствие, то товары, оборудование, техника напрямую будут идти, и они будут конкурировать с импортными.

После вчерашней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина на Форуме регионов посол России в Беларуси Александр Суриков сжал кулак. Именно так тесно наши предприятия должны работать и на рынке ЕАЭС, и на других интеграционных пространствах.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

От процесса кооперации переходить к созданию единого «кулака», то есть единого совместного предприятия, которое более мощное экономически и финансово, чем вот эти, входящие в кооперационные звенья, несколько предприятий. Вот это главная задача. Ее надо начинать решать. Понимание этого есть. Я его уловил в словах Александр Григорьевича – не конкурировать, а работать вместе.

За 10 лет Беларусь и Россия перешли от совместной торговли к совместным производствам. От 15 до 44 миллиардов долларов товарооборота. Из-за чёрного периода для «чёрного золота» он упал в денежном выражении. Поэтому регионы договариваются нарастить объёмы сотрудничества.

Анатолий Хотько, генеральный директор ГО «Белплемживобъединение»:

Идет сегодня проработка вопроса по созданию совместного предприятия с Орловской областью. Мы встречались с губернатором, обсуждали этот вопрос. Наши специалисты в ближайшее время выезжают туда по заключению также соглашения.

В Сахалине белорусы будут строить агрогородки, животноводческие фермы. А белорусские яблоки станут плодами сотрудничества. Под документом на сумму в 200 миллионов долларов свои подписи поставили министр сельского хозяйства Беларуси и губернатор Сахалина.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области (Россия):

Ваши технологии, ваше оборудование, ваше доверие, то, которое сегодня испытывают к белорусским продуктам. В наших дальнейших перспективах – возможность использования Сахалинской области как региона-плацдарма для последующего экспорта уже совместной продукции стран Азитско-Тихоокеанского региона. Учитывая нашу близость к портам Азитско-Тихоокеанского региона – Китая, Кореи, Японии, учитывая то, что у нас любое расстояние до порта – не более 30 км. Хорошие климатические условия для молочного животноводства, для мясного животноводства.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сахалин нужен и нам, и сахалинцам. Потому что впереди очень большой и емкий рынок. Там впереди Китай, Япония. Необходимо готовить базу, чтобы туда можно было зайти, не стесняясь своего продукта.

Товарную палитру общего рынка между Россией и Беларусью напоминает агрофорум «Белагро». Здесь те белорусские товары и услуги, которые интересуют россиян. Но если раньше самые близкие компаньоны как сыр в масле катались благодаря торговым связям, то сейчас пришло время совместных предприятий.

Игорь Александров, специалист по маркетингу машиностроительного предприятия:

Мы покупаем материал в Российской Федерации, покупаем комплектующие одновременно и создаем новые рабочие места на территории Российской Федерации, тем самым мы обеспечиваем открытие новых производств на территории Российской Федерации, открытие сборочных производств.

Каждый второй трактор «Беларус» уезжает в Россию. Но одновременно со словом «диверсификация» на заводе выучили ещё одно понятие «адволорная доля». Другими словами – интеграция производства. Когда общими силами собирают товар для общего рынка.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Об эволюции самой выставки «Белагро» и кооперационных отношениях между Россией и Беларусью можно судить по этим двум тракторам: этот создан в середине прошлого века, а этот – новинка сегодняшнего дня. Все конструкторские решения белорусские, а вот детали – российских заводов.