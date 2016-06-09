Новости экономики за 09.06.2016

Новости Беларуси. Поменять банкноты на копейки можно будет в специальных кассах. Их откроют белорусские банки во всех регионах страны.

ДЕЛО НА КОПЕЙКУ

Стало известно, что к моменту деноминации треть банкоматов будут загружены деньгами нового образца. А к первому августа — 100% автоматических устройств выдачи банкнот.

Нацбанк в принципе ставит задачу как можно быстрее наполнить систему новыми денежными знаками и изъять из обращения банкноты образца 2000 года. Поэтому и купюры нового образца будут доставляться клиентам по минимальным тарифам за перевозку.

ЖИЛЬЕ МОЕ

Меньше месяца осталось у белорусов на приватизацию жилья. Изменения сроков не будет. По закону завершение приема заявок на приватизацию запланировано на 1 июля. В связи с этим организации, работающие с документами, будут открыты в будние и в выходные дни до восьми вечера, а в последнюю неделю месяца с 6 утра и до полуночи.

Напомню, решение о приватизации жилья должно быть принято не позднее чем через месяц с даты подачи заявления.

БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Увеличение экспорта и привлечение инвестиций. 9 июня была презентована новая программа Палаты экспортеров «Беларусь предлагает».

Организаторы проекта берут на себя своеобразную миссию адвоката. Обязуются защищать наших производителей на международной арене.

В то же время, в Москве на площади 60 тысяч квадратных метров организуют выставку-ярмарку, где будут представлены белорусские товары. В планах — наладить сотрудничество с большинством российских регионов и новыми иностранными партнерами.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Чем больше мы экспортных площадок создадим – в Москве, в Дубае, в Латвии, чем мы сейчас занимаемся, в Китае, в Иране, – тем интереснее прийти в Беларусь потенциальному партнеру.

ВАЛЮТНЫЙ СБРОС

Белорусы с начала года продали валюты больше, чем купили. Нацбанк подсчитал, что в наличном и безналичном виде в стране сдали почти три миллиарда долларов. Куплено на 600 миллионов долларов меньше. А вот субъекты хозяйствования, наоборот, купили больше — на 74 миллиона долларов. В среднем население сдает в месяц примерно 200 млн. долларов.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют. Курс доллара снизился на 127 рублей, Евро стал дешевле на 135. Российский рубль снова вырос.

Экономические новости представлены Альпари, профессиональные консультации по инвестированию и интернет-трейдингу, подробности на www.alpari.by.