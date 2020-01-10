Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно пройдет III Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовка к нему уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие форумы уже проходили в Житомире и в Гомеле. Их основная цель – заключение контрактов и укрепление двусторонних деловых связей. А еще традиционно в рамках форума проходят встречи на высшем уровне.

Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Какие темы обсуждали президенты

Так, в 2019 году в Житомире впервые состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Можно ожидать, что главы государств встретятся и в Гродно в 2020 году.