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Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно

10 января 2020 20:08
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Новости Беларуси. В Гродно пройдет III Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовка к нему уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 20 февраля разработают и утвердят детальный план подготовки масштабного мероприятия. Оргкомитет возглавит заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно-1

Такие форумы уже проходили в Житомире и в Гомеле. Их основная цель – заключение контрактов и укрепление двусторонних деловых связей. А еще традиционно в рамках форума проходят встречи на высшем уровне.

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Так, в 2019 году в Житомире впервые состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Можно ожидать, что главы государств встретятся и в Гродно в 2020 году.  

Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно-4

# Беларусь-Украина # Экономика # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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