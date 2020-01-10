Новости экономики за 10.01.2020

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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ

Пятый год подряд на международной продовольственной выставке в Дубае, которая откроется в середине февраля, будет представлен белорусский павильон. Формирование нашей экспозиции еще продолжается, но уже известно, что участвовать в ней будут отечественные производители молочной и мясной продукции.