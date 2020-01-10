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Новости экономики за 10.01.2020

10 января 2020 15:20
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Новости Беларуси. Почему годовой прирост стоимости ЖКУ для отдельно взятой квартиры может быть больше пяти долларов? Где в нашей стране наладили производство патронов и что позволит Беларуси оставаться одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для форекс-трейдеров? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ

Пятый год подряд на международной продовольственной выставке в Дубае, которая откроется в середине февраля, будет представлен белорусский павильон. Формирование нашей экспозиции еще продолжается, но уже известно, что участвовать в ней будут отечественные производители молочной и мясной продукции.

Новости экономики за 10.01.2020-1

Форум в Объединенных Арабских Эмиратах является крупнейшей в мире ежегодной выставкой продуктов питания. В 2019 году ее посетили почти 100 тысяч человек из 193 стран. Белорусские участники тогда заключили контракты на 13 миллионов долларов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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