Первая партия патронов белорусского производства отправлена на экспорт

Новости Беларуси. Совершенно новое для Беларуси производство начало работу в Оршанском районе. Там выпущена и поставлена на экспорт в одну из европейских стран первая партия патронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибра 7,62 и 9 миллиметров. Заказчик остался доволен. Новая большая партия ждет отправки. В руководстве предприятия говорят, что продукция пользуется высоким спросом, заказы уже расписаны на годы вперед. Белорусские патроны соответствуют мировым стандартам, но в силу различных причин они гораздо дешевле для внутреннего потребления и более привлекательны для зарубежного покупателя.