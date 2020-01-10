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Первая партия патронов белорусского производства отправлена на экспорт

10 января 2020 15:18
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Новости Беларуси. Совершенно новое для Беларуси производство начало работу в Оршанском районе. Там выпущена и поставлена на экспорт в одну из европейских стран первая партия патронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибра 7,62 и 9 миллиметров. Заказчик остался доволен. Новая большая партия ждет отправки. В руководстве предприятия говорят, что продукция пользуется высоким спросом, заказы уже расписаны на годы вперед. Белорусские патроны соответствуют мировым стандартам, но в силу различных причин они гораздо дешевле для внутреннего потребления и более привлекательны для зарубежного покупателя.

Больше новостей экономики за 10 января здесь.

# Оружие и боеприпасы # Экономика # Сергей Савицкий

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