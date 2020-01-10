Доходы клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси, навсегда освобождены от налога

Новости Беларуси. Очень хорошая новость для клиентов форекс-компаний, работающих в Беларуси. Опубликован указ Президента, согласно которому они могут продолжать торговлю без уплаты подоходного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льгота вводится бессрочно. Таким образом наша страна по-прежнему остается одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Причем касается это не только выгодных условий совершения операций, но и в целом отношения государства к данной отрасли финансовой индустрии, а также к участникам рынка.