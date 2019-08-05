Тренды и перспективы стартапов обсудят на I Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Новости Беларуси. I Молодёжный IT-форум Беларуси и Узбекистана стартует 5 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он станет уникальной площадкой для обсуждения современных трендов и ключевых принципов работы в сфере высоких технологий, а также перспектив международного молодежного стартап-движения.

Узбекскую сторону представят 30 человек. Это студенческая молодёжь, представители IT-сферы и Союза молодёжи Узбекистана.

Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий Четыре сессии с участием ведущих экспертов пройдут на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также БНТУ, Минского городского технопарка, образовательного центра Парка высоких технологий.

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Заинтересованность наших коллег из других стран к данной тематике прослеживается. Ну и как отметил глава государства при приёме главы государства Республики Узбекистан, это одно из ведущих направлений деятельности, в котором возможно дальнейшее сотрудничество. Ну и если мы говорим о движущей силе, конечно, это о молодёжи, то данная тематика интересна как нашим ребятам, так и представителям Республики Узбекистан.