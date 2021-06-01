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Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»

01 июня 2021 21:24
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Новости Беларуси. Масштабный сельскохозяйственный форум «Белагро» открылся 1 июня в новой локации – индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют более 400 компаний из 16 стран. Две сотни передовых разработок имеют белорусскую прописку.

Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»-1

От новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники. Что еще привезли на выставку, расскажет корреспондент Яна Шипко.

Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»-4

Когда локация обязывает. Все самые высокотехнологичные новинки в сельском хозяйстве на одной площадке. Производители удивляют концептуальным дизайном, шириной захвата жаток, мощностью.

Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»-7

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Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»-10

Беларусь неизменно в топ-5 мировых экспортеров молока. «Белагро», пожалуй, наглядно демонстрирует, благодаря чему удается добиваться таких показателей. В сельском хозяйстве не бывает мелочей – от выращивания и хранения зерновых до разведения высокопродуктивных животных.

Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»-13

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Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»-16

«Белагро» – это не только презентация возможностей, но еще и перспективы выгодного сотрудничества. Всю агропромышленную неделю насыщенная деловая программа. По итогам – подписание контрактов.

# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Яна Шипко # Фотофакт

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