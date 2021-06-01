Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»

Новости Беларуси. Масштабный сельскохозяйственный форум «Белагро» открылся 1 июня в новой локации – индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют более 400 компаний из 16 стран. Две сотни передовых разработок имеют белорусскую прописку.

От новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники. Что еще привезли на выставку, расскажет корреспондент Яна Шипко.

Когда локация обязывает. Все самые высокотехнологичные новинки в сельском хозяйстве на одной площадке. Производители удивляют концептуальным дизайном, шириной захвата жаток, мощностью.

Беларусь неизменно в топ-5 мировых экспортеров молока. «Белагро», пожалуй, наглядно демонстрирует, благодаря чему удается добиваться таких показателей. В сельском хозяйстве не бывает мелочей – от выращивания и хранения зерновых до разведения высокопродуктивных животных.