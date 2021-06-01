Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?

Новости Беларуси. В павильонах «Белагро» по традиции дегустации у каждого стенда. Самая необычная – у Института мясо-молочной продукции Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

За белорусских ученых! Это напиток с пониженным содержанием лактозы. И очень вкусный, кстати, – что-то среднее между кефиром, молоком и йогуртом. С таким продуктом можно выходить на китайский рынок.

«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных Еще одно зожное направление – колбаса с пониженным содержанием соли. Ну а производить мясные деликатесы ученые предлагают на 3D-принтере. Разработали для этого и специальные эмульсии. И если это пока эксперименты, то рецептом вегетарианского мороженого уже заинтересовались несколько предприятий.