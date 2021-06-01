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Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?

01 июня 2021 21:22
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Новости Беларуси. В павильонах «Белагро» по традиции дегустации у каждого стенда. Самая необычная – у Института мясо-молочной продукции Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?-1

Яна Шипко, корреспондент:
За белорусских ученых! Это напиток с пониженным содержанием лактозы. И очень вкусный, кстати, – что-то среднее между кефиром, молоком и йогуртом. С таким продуктом можно выходить на китайский рынок.

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?-4

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Еще одно зожное направление – колбаса с пониженным содержанием соли. Ну а производить мясные деликатесы ученые предлагают на 3D-принтере. Разработали для этого и специальные эмульсии. И если это пока эксперименты, то рецептом вегетарианского мороженого уже заинтересовались несколько предприятий.

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?-7

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Веганское мороженое, где мы заместили молочные компоненты растительными. В принципе, получили, как нам кажется, очень интересные рецептуры. Хотелось бы, чтобы это тоже пошло в жизнь и нашим потребителям, кто ведет вегетарианский образ жизни, был вкусный хороший десерт.

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?-10

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# Еда # Экономика # Яна Шипко # Алексей Мелещеня # Фотофакт

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