Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?

Новости Беларуси. В павильонах «Белагро» по традиции дегустации у каждого стенда. Самая необычная – у Института мясо-молочной продукции Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В павильонах «Белагро» по традиции дегустации у каждого стенда. Самая необычная – у Института мясо-молочной продукции Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
За белорусских ученых! Это напиток с пониженным содержанием лактозы. И очень вкусный, кстати, – что-то среднее между кефиром, молоком и йогуртом. С таким продуктом можно выходить на китайский рынок.
«Их только две штуки в Беларуси». На «Белагро» показали редкие для нашей страны породы домашних животных
Еще одно зожное направление – колбаса с пониженным содержанием соли. Ну а производить мясные деликатесы ученые предлагают на 3D-принтере. Разработали для этого и специальные эмульсии. И если это пока эксперименты, то рецептом вегетарианского мороженого уже заинтересовались несколько предприятий.
Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Веганское мороженое, где мы заместили молочные компоненты растительными. В принципе, получили, как нам кажется, очень интересные рецептуры. Хотелось бы, чтобы это тоже пошло в жизнь и нашим потребителям, кто ведет вегетарианский образ жизни, был вкусный хороший десерт.