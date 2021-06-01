Дроны, трансгенная коза и вегетарианское мороженое. Что можно увидеть на выставке «Белагро» в «Великом камне»?
Новости Беларуси. Тракторы и дроны для точечного земледелия, трансгенная коза и вегетарианское мороженое. Новейшие аграрные тренды представлены на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Удивляем и новой техникой, и новыми технологиями». Заместитель премьер-министра о выставке «Белагро»
Масштабный сельскохозяйственный форум открылся 1 июня в новой локации – индустриальном парке «Великий камень». На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют 410 компаний из 16 стран. Более 200 новинок от белорусских производителей: от новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники.
Только на стенде МТЗ более 20 новых моделей. Среди них и опытный образец на 210 лошадиных сил. Лучших представителей пород привезли животноводы. Здесь можно увидеть трансгенную козу и ее потомство, а также бельгийского «быка-бодибилдера».
А вот самая необычная из дегустаций – от ученых Академии наук – вегетарианское мороженое и мясные деликатесы, напечатанные на 3D-принтере.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В целом по итогам 2020 года приросли в валовом производстве сельскохозяйственной продукции почти на 5 %, за пятилетку – в районе 12 %. Но самое главное другое – то, что у нас, помимо своей собственной продовольственной безопасности страны, которую давным-давно обеспечили, у нас есть возможность – достаточно кропотливая работа – реализовывать нашу продукцию на экспорт. По итогам прошлого года на 5,8 миллиарда долларов США мы поставили продукцию в 116 стран мира. А это ни много ни мало за пятилетку мы добавили 30 % в экспорте.
Во время агропромышленной недели доехать на выставку можно на бесплатном автобусе с табличкой «Белагро», который курсирует от станции метро «Могилевская». Последний день работы форума – 5 июня. Запланирована также масштабная деловая программа, тематические конференции, подписание договоров. По традиции в мастерстве посоревнуются пахари, а также пройдет конкурс на лучшую буренку.