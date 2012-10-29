Беларусь рассчитывает на программу с МВФ в 2013 году

Новости Беларуси. 29 октября в правительстве состоялась встреча премьер-министра страны Михаила Мясниковича с руководителем миссии МВФ Дэвидом Хофманом.

Международные эксперты отметили, что в республике проделана большая работа по стабилизации экономики, валютного и потребительского рынков. Это соответствует рекомендациям предыдущей миссии. Обеспечен рост золотовалютных резервов, во внешней торговле - положительное сальдо. А потому Беларусь может рассчитывать на новую программу совместной работы с Международным валютным фондом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы вышли на бездефицитный бюджет, при этом полностью обеспечивали обслуживание внешнего долга и плановые бюджетные назначения. Поэтому хотелось бы, чтобы в заключительных документах и пресс- релизе были отражены эти и иные моменты. И мы все-таки полагаем, что Беларусь, с учетом большой проделанной работы, может рассчитывать на программу с фондом.

Миссия МВФ начала работу в Беларуси две недели назад и завершает ее сегодня. Цель - проведение третьего постпрограммного мониторинга белорусской экономики. По итогам подготовлен отчет, его обсудит совет директоров МВФ, будет рассмотрена возможность реализации очередной совместной программы.

Дэвид Хофман, руководитель миссии Международного валютного фонда:

Ужесточение макроэкономической политики, предпринятое белорусскими властями в конце 2011 года, было очень успешным, значительно удалось сократить инфляцию, восстановить спокойствие на валютном рынке.

Мы продолжаем обсуждать с властями проводимую ими экономическую политику, а также перспективы новой программы. Международный валютный фонд тесно сотрудничает с вашей страной, оказывает содействие в выполнении поставленных масштабных задач.