Библиотека и онкологический диспансер впечатлили губернатора Красноярского края в Минске

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Красноярскому краю развивать совместные производства с перспективой поставок продукции в третьи страны. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня во время встречи с губернатором этого российского региона Львом Кузнецовым.

В первой половине дня представители российской делегации во главе с губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым возложили венок и цветы к обелиску Победы в Минске. Память погибших в Великой Отечественной гости почтили минутой молчания.

Программа визита красноярской делегации достаточно насыщенная. Запланирована встреча в белорусском Правительстве и подписание соглашения о сотрудничестве между промышленными Палатами. Сегодня открывается бизнес-форум, в котором примут участие топ-менеджеры более 10 крупнейших предприятий и организаций этого российского региона. Стороны намерены установить новые контакты и рассмотреть возможность совместных проектов. Гости также посетят ряд промышленных предприятий, среди которых «Белкоммунмаш», «Амкодор», МАЗ и БелАЗ, побывают на «Минск-Арене» и строящемся спорткомплексе в Чижовке.

Объемы взаимной торговли за последние три года выросли вдвое. И в 2011 составили 132 миллиона долларов. В этом году рост товарооборота продолжается.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я с удовлетворением хочу отметить, что два созданных сборочных производства – пресс-подборщики и кормоуборочные комбайны – уже работаю сегодня в Красноярском крае. В стадии создании производства зерносушильных комплексов, открыт один из крупнейших за Уралом сервисных центров по обслуживанию БелАЗов. Я, конечно бы, хотел отметить и еще ряд направлений нашего сотрудничества, такие как, поставка техники, в которой нуждается ваш край, с выходом на совместную сборку и совместное производство этой техники.

На встрече Президент предложил ряд направлений для взаимодействия экономик. Это поставка техники, пассажирского транспорта, строительство сельхозобъектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем сделать все это Беларусь готова гораздо дешевле, чем партнеры зарубежные. В этом россияне убедились сегодня, посещая «Амкодор». Белорусские машины выносливые и некоторые не имеют аналогов.

Александр Нахаенко, заместитель генерального директора ОАО «Амкодор»:

По этому году мы планируем, что в Красноярском крае мы поставим порядка 26-30 единиц, в последующем – более 50.

Отдельными блоками можно вынести агропромышленную сферу, строительство, инновации, энергосбережение. Почти в каждом из этого Беларусь - лидер на постсоветском пространстве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стандарты, которые как у вас, так и у нас, были в основном советские и оставались таковыми. Мы их ломаем, притом не жалея и переходим на европейские стандарты, самые высокие стандарты в строительстве. Это большая экономия. Можем предоставить в части инновационных проектов соответствующие проекты по энергосбережению и информационным технологиям. Это два направления, по которым Беларусь- признанный лидер на постсоветском пространстве.

Губернатор Красноярского края признался - в Беларуси не был с детства. Разительные изменения, произошедшие в стране, приятно удивили. Особенно в части социальной инфраструктуры. До встречи с Президентом, у российской делегации было время погулять по Минску.

Лев Кузнецов, губернатор Красноярского края Российской Федерации:

Нам интересно то, как вы строите. В 2014 году вы будете принимать Чемпионат мира по хоккею. Для нас интересен опыт именно строительства спортивных объектов. Потому что, я хочу сказать, нам, Красноярскому краю, городу Красноярску, делегировано право представлять Россию в заявочной кампании на проведение Зимней универсиады студентов 2019 года.

С обеих сторон на переговорах присутствовали руководители профильных ведомств. Так, сразу десятки точек соприкосновения найдено в Агропромышленном комплексе.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы по максимуму покажем еще целый ряд наших предприятий и мы должны сегодня-завтра выйти на конкретные соглашения, на конкретные подходы.

Заинтересовали россиян и государственные стандарты для села, включая технологии быстрого строительства дорог. Россию, как известно, критикуют, за самые дорогие дороги и с не самым лучшим при этом качеством. Белорусские специалисты готовы поделиться не только этими технологиями, но и опытом создания агрогородков, сельскохозяйственных производств. Регионы похожи и по климату, и по землям, и даже по аграрной политике: постепенно уходят от дотаций государства, ставку делают на животноводство.

Лев Кузнецов, губернатор Красноярского края Российской Федерации:

Опыт того, как вы организовываете, какие у вас тоже есть типовые решения, с точки зрения производства, строительства ват этих объектов, конечно для нас очень полезны и меры поддержки тоже. Потому что до этого мы раздавали, ну как бы просто, а он, селянин, что хотел – то уже и покупал, а сегодня мы все-таки хотим переходить к государственной политике.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь::

Опыт, который накоплен и у вас, и у нас в развитии сельского хозяйства он может нам значительно пригодиться. Нам необходимо наладить выпуск совместного продукта, который будет востребован не только в Красноярском крае, но и третьих странах. Пора уже нам вместе выходить на рынки третьих стран, как это делают многие государства, и уже здесь получать соответствующую прибыль, соответствующие доходы. Что значительно может активизировать наше сотрудничество и, как результат, большая польза для рабочих, крестьян, которых немало в Красноярском крае.

Лев Кузнецов, губернатор Красноярского края Российской Федерации:

Активность ваших предприятий, представителей на территории Красноярского края заслуживает особого уважения. Мы с утра ознакомились с работой вашего онкологического центра. Учитывая, что здравоохранение - приоритет госполитики, как у вас, так и у нас, думаю, у нас большие перспективы. Нам интересно, как вы строите. Даже посмотреть на вашу уникальную библиотеку, которая бы и спроектирована, и построена людьми, которые живут на этой земле.

Для нас партнерство с вами - это большая честь, начиная от сельского хозяйства, заканчивая высокими технологиями.

Медицина. Побывав сегодня утром в Центре детской онкологии, красноярцы договорились о стажировке у нас врачей. Идет модернизация системы здравоохранения и купить оборудование оказалось проще, чем найти специалистов, способных на нем работать.

Совместным проектом, по мнению губернатора, может стать также и создание скоростного трамвая. Об этом говорили уже на Белкоммунмаше, правда не в трамвае, а в троллейбусе нового поколения.

Договоренности лягут в конкретные проекты и по итогам переговоров бизнесменов. На высоком же уровне сегодня договорились - не упускать из виду также культурные связи и спорт. И начать Александр Лукашенко предложил с дружеского хоккейного матча среди любителей. Льву Кузнецову идея понравилась, хоть сам он - отец, кстати, шестерых детей - больше любит футбол.