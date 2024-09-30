Прямой эфир

Товары из Китая будут доходить быстрее в два раза! Какие решения нашли Беларусь и Россия?

30 сентября 2024 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Маршрут построен. 30 сентября в Могилеве встречали первый груз, доставленный в нашу страну по Северному морскому пути, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Логистика действительно впечатляет: Шанхайский порт, Чукотское море, российская акватория Северного Ледовитого океана и, наконец, морская гавань Санкт-Петербурга, от которого при таких-то масштабах до Беларуси рукой подать. Таким образом, в пути груз провел 35 дней, а время доставки товаров из Китая сократилось почти на 40 % по сравнению с привычным южным маршрутом.

Юлия Мычка подсчитала выгоду. 

Товары из Китая будут доходить быстрее в два раза! Какие решения нашли Беларусь и Россия? -2

Этот последний понедельник сентября точно войдет в историю белорусской логистики! В Могилеве встречают первый контейнер с товарами из Китая, доставленный по Северному морскому пути! 

Товары из Китая будут доходить быстрее в два раза! Какие решения нашли Беларусь и Россия? -4

Александр Скачковский, первый заместитель генерального директора «Белтаможсервис»:
Первый логистический маршрут отработан на минимальные партии. Это оборудование, которое сегодня способствует развитию нашего белорусского импортного производства. И в дальнейшем планируются различные группы товаров. Данный маршрут позволяет отрабатывать различную номенклатуру товаров, доставлять без всяких проблем и достаточно безопасном для всех в ожидаемом логистическом пространстве. 

Новый маршрут для Беларуси – это революция в транспортных решениях. Он позволяет сократить время доставки и открывает новые рынки для белорусских предприятий.

Товары из Китая будут доходить быстрее в два раза! Какие решения нашли Беларусь и Россия? -6

Юлия Мычка, корреспондент:
Груз провел в пути 35 дней. По сравнению с привычным южным маршрутом позволяет сэкономить время в пути почти в два раза. 

Подробности в сюжете.

# Беларусь-Россия # Экономика # Юлия Мычка

Другие новости рубрики

Все новости
Евразийский экономический форум – 2024 открывается в Ереване
30 сентября 2024 07:33

Евразийский экономический форум – 2024 открывается в Ереване

Международная конференция свободных экономических зон прошла в Могилёве
29 сентября 2024 10:36

Международная конференция свободных экономических зон прошла в Могилёве

Что Турция готова покупать у Беларуси и посоветует ли дипломат посетить Синеокую? Интервью с послом
27 сентября 2024 17:14

Что Турция готова покупать у Беларуси и посоветует ли дипломат посетить Синеокую? Интервью с послом