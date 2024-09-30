Товары из Китая будут доходить быстрее в два раза! Какие решения нашли Беларусь и Россия?

Маршрут построен. 30 сентября в Могилеве встречали первый груз, доставленный в нашу страну по Северному морскому пути, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Логистика действительно впечатляет: Шанхайский порт, Чукотское море, российская акватория Северного Ледовитого океана и, наконец, морская гавань Санкт-Петербурга, от которого при таких-то масштабах до Беларуси рукой подать. Таким образом, в пути груз провел 35 дней, а время доставки товаров из Китая сократилось почти на 40 % по сравнению с привычным южным маршрутом.

Этот последний понедельник сентября точно войдет в историю белорусской логистики! В Могилеве встречают первый контейнер с товарами из Китая, доставленный по Северному морскому пути!

Александр Скачковский, первый заместитель генерального директора «Белтаможсервис»:

Первый логистический маршрут отработан на минимальные партии. Это оборудование, которое сегодня способствует развитию нашего белорусского импортного производства. И в дальнейшем планируются различные группы товаров. Данный маршрут позволяет отрабатывать различную номенклатуру товаров, доставлять без всяких проблем и достаточно безопасном для всех в ожидаемом логистическом пространстве.

Новый маршрут для Беларуси – это революция в транспортных решениях. Он позволяет сократить время доставки и открывает новые рынки для белорусских предприятий.