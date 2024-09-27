Что Турция готова покупать у Беларуси и посоветует ли дипломат посетить Синеокую? Интервью с послом

Действительно, давние отношения связывают наши страны. Турция стала первым зарубежным государством, признавшим независимость Беларуси. А двухсторонние дипломатические отношения были установлены более 30 лет назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каков потенциал белорусско-турецких отношений? Как выполнятся поручения президентов двух стран по товарообороту? И ждать ли у нас туристов из Турции? Эти и другие вопросы нам удалось обсудить с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси. Диана Головач пообщалась с дипломатом.

Как посол оценивает уровень белорусского-турецкого сотрудничества на современном этапе?

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Отношения между Турцией и Беларусью находятся на прекрасном уровне и продолжают развиваться ежедневно. Как вам известно, наши страны, наши народы являются дружественными. Прекрасные дружеские отношения связывают и наших президентов. И что выпадает на нашу долю – это трудится, ежедневно трудится, совершать шаги по дальнейшему улучшению наших отношений во всех сферах. Что Турция готова покупать у Беларуси?

Гючлю Джем Ышик:

Турция испытывает заинтересованность в белорусских товарах. Поскольку экономики наших стран не являются конкурентными, они взаимодополняют друг друга. И как вам известно, во время своей последней личной встречи президенты наших стран поставили для нас цель: достичь в двухстороннем товарообороте отметки в 1,5 миллиарда долларов. И нам удалось не только достичь, но и превзойти эту отметку. По итогам прошлого года мы достигли 2 миллиардов долларов в товарообороте. И сейчас также, не делая исключений для производимых в Беларуси товаров, мы рассматриваем всю линейку, всю палитру. И работаем над тем, чтобы товарооборот не просто держался на том же уровне, но и прирастал. Какие турецкие товары востребованы в Беларуси?

Гючлю Джем Ышик:

Белорусская продукция отличается очень высоким качеством. И неспроста Президент Беларуси этот год объявил Годом качества. Таким же высоким качеством отличаются все товары и услуги, которые мы поставляем в Беларусь. Мы работаем по очень широкой линейке товаров. И в последнее время отмечаем, что особым спросом пользуется текстильная продукция, различное оборудование, запасные части и компоненты для автомобилей. Планирует ли Турция инвестпроекты в Беларуси?

Гючлю Джем Ышик:

Представители турецких компаний намерены расширять свое присутствие и инвестиции здесь. И также те, кто впервые приезжает сюда, изучают те широкие возможности для инвестиций, которые представляются в стране. И мы как посольство активно работаем над тем, чтобы преодолеть всяческие преграды на пути инвестиций. Посоветовал ли посол Турции своим соотечественникам посетить Беларусь?