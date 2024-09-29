Международная конференция свободных экономических зон прошла в Могилёве

Успешно работать на зарубежных рынках, быть конкурентоспособными отечественным предприятиям помогают в том числе свободные экономические зоны. Перспективам развития территорий с особым юридическим статусом была посвящена Международная конференция СЭЗ в Могилеве. Участие в дискуссии приняли эксперты, представители госорганов и крупных промышленных предприятий, научное сообщество.

Сегодня СЭЗ способствуют развитию высокотехнологичного производства, росту иностранных инвестиций. На полях конференции подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и администрацией свободной экономической зоны «Могилев». Оно придаст дополнительный стимул взаимодействию науки и экономики на площадках предприятий-резидентов, а также выработке системы подготовки высококвалифицированных кадров. Также подписаны документы о взаимодействии с особой экономической зоной «Оренбуржье». Конференция – это хорошая площадка и для обмена опытом. Своими лучшими наработками поделились представители центра компетенции Смоленской области.