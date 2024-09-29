Международная конференция свободных экономических зон прошла в Могилёве
Успешно работать на зарубежных рынках, быть конкурентоспособными отечественным предприятиям помогают в том числе свободные экономические зоны. Перспективам развития территорий с особым юридическим статусом была посвящена Международная конференция СЭЗ в Могилеве. Участие в дискуссии приняли эксперты, представители госорганов и крупных промышленных предприятий, научное сообщество.
Сегодня СЭЗ способствуют развитию высокотехнологичного производства, росту иностранных инвестиций. На полях конференции подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и администрацией свободной экономической зоны «Могилев». Оно придаст дополнительный стимул взаимодействию науки и экономики на площадках предприятий-резидентов, а также выработке системы подготовки высококвалифицированных кадров. Также подписаны документы о взаимодействии с особой экономической зоной «Оренбуржье». Конференция – это хорошая площадка и для обмена опытом. Своими лучшими наработками поделились представители центра компетенции Смоленской области.
Павел Бурделев, руководитель проекта Регионального центра компетенций Смоленской области (Россия):
Мы приехали рассказать о наших лучших практиках, которые мы реализуем на предприятиях, по вопросам экологии, циркуляционной экономики. И послушать также их интересный опыт. Мне очень понравилась системность подхода в Республике Беларусь. Я за два дня для себя много почерпал интересной информации, которая нам понадобится при создании и реализации следующих проектов в Российской Федерации.
Олег Коробов, начальник отделения по Могилевской области Белорусского института стратегических исследований:
Участие в таких конференциях, возможность послушать и наших российских коллег, и людей, которые занимаются производством, которые внедряют новые технологии, цифровизацию, очень важно для дальнейшего стратегического развития страны и регионов.
Для реализации принятых договоренностей потребуется время. Но уже очевидно: конференция стала витриной цифровых проектов и инновационных решений в сфере охраны окружающей среды. А также солидной площадкой для обмена международным опытом.