Евразийский экономический форум – 2024 открывается в Ереване

Динамичное развитие экономики, устойчивый рост благосостояния граждан – на это направлено сопряжение усилий в рамках ЕАЭС. Горизонты развития союза определили лидеры государств «пятерки» в декабре 2023-го. Правительства ведут масштабную работу по достижению поставленных целей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализацию задач обсудят на заседании межправсовета и во время Евразийского экономического форума в Ереване. Деловая программа включает более 30 мероприятий. Их тематика ориентирована на поиск решения актуальных и требующих совместного внимания проблем. Главная тема в этом году – «10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты». На Евразийском межправительственном совете с участием премьер-министров будут рассмотрены 25 вопросов.