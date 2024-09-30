Евразийский экономический форум – 2024 открывается в Ереване

Динамичное развитие экономики, устойчивый рост благосостояния граждан – на это направлено сопряжение усилий в рамках ЕАЭС. Горизонты развития союза определили лидеры государств «пятерки» в декабре 2023-го. Правительства ведут масштабную работу по достижению поставленных целей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реализацию задач обсудят на заседании межправсовета и во время Евразийского экономического форума в Ереване. Деловая программа включает более 30 мероприятий. Их тематика ориентирована на поиск решения актуальных и требующих совместного внимания проблем. Главная тема в этом году – «10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты». На Евразийском межправительственном совете с участием премьер-министров будут рассмотрены 25 вопросов.
Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК:
Повестка межправсовета достаточно большая, поэтому достаточно большой объем вопросов, которые планируется рассмотреть на уровне премьер-министров всех пяти стран. Есть вопросы, которые идут в рабочем режиме, то есть вопросы, не требующие дополнительного обсуждения. Но целый ряд, более десятка, сложных вопросов, которые должны повлиять на дальнейший ход интеграции.
Как страна с экспортно ориентированно экономикой, Беларусь серьезно заинтересована в свободе движения товаров и услуг в ЕАЭС, в развитии внешнеторговой активности. Актуальное направление также – взаимодействие в области цифровой повестки. Акцент на цифровизации будет сделан во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.