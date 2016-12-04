Товарооборот в $700 млн, торговые дома и молочные фермы: как Минск и Баку разовьют сотрудничество

Новости Беларуси. Белорусская сторублевая купюра на неделе неожиданно стала знаменитой. Банкнота с изображением родового гнезда Радзивиллов приглянулись немецкому коллекционеру.

Он-то и выдвинул ее на конкурс самой оригинальной банкноты в мире.

Нашему Несвижскому замку предстоит конкурировать с изображениями королевы Елизаветы – причём, в двух вариантах – британском и австралийском, грузинской царицы Тамары, шотландской писательницы Нэн Шеферд, шведской актрисы Греты Гарбо и даже мальдивской морской черепахи.

Азербайджанский манат в конкурсе пока не участвует. Но запросто ещё может включиться в конкурентную борьбу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кстати, азербайджанские банкноты, у них деноминация прошла 10 лет назад, очень похожи на белорусские – как братья-близнецы.

Да и ставку азербайджанцы и белорусы сделали на главные символы нации – эта серия называется «Достояние Азербайджана». И напечатаны они в одном месте – в Великобритании, лидером мировой валютной индустрии – фирмой De La Rue.

Без малого полтора миллиарда белорусских рублей или миллиард двести пятьдесят миллионов азербайджанских манат, или, подведём общий знаменатель – 700 миллионов долларов – вот новая планка взаимной торговли.

Было, конечно, больше, но восстанавливать будем постепенно и верно. Об этом на неделе в Баку договорились Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.

А здесь не лишним будет вспомнить о политической воле. Как ни крути, когда два президента – друзья, то и в межгосударственных отношениях безоблачно.

Эльмира Аллахвердиева – коренная азербайджанка. В этой семье знатного бакинского рода бережно хранят реликвии. Вот, к примеру, скатерть, подаренная предку лично Николаем II. А это – самая главная фамильная ценность, фотография столетней давности.

На ней – бабушка Эльмиры Норимановны. Мария. Коренная белоруска.

Эльмира Аллахвердиева:

Бабушка жила, я помню, она говорила – на Старовиленской улице. Есть у вас такая, да? Готовила борщ, вот этот бурачковый борщ, картофельные оладушки через тёрочку. Как они называются? А, драники. Вот это то, что я помню, бабушка делала – вот эти белорусские блюда.

Неудивительно, что в этом доме связь Минска и Баку ощущается особенно. Здесь следят за новостями из Беларуси и признаются – визит Александра Лукашенко в Азербайджан ждали не только в «высоких» кабинетах.

Эльмира Аллахвердиева:

Мне очень импонирует ваш Президент. Мне кажется, вам там неплохо с таким Президентом. Это человек, имеющий свою точку зрения. Я очень люблю людей, которые имеют свою позицию, имеют свою точку зрения. Это – личность.

Церемония встречи белорусской делегации. Каждое движение выверено, согласно протоколу.

Но сквозь официальные моменты, то и дело будут просматриваться особые, личные отношения.

К слову, президенты в этот день ещё не раз нарушат строгие дипломатические правила. Тем самым, ещё раз подчеркнут – их связывают личные, дружеские отношения.

Погода выдалась ветреная. Но, как поётся в знаменитой местной песне: «Сияющий Каспий пахнет нефтью». Метафора имеет полное право на существование. Особенно, если вспомнить, что первая нефтяная скважина была пробурена именно возле Баку. Так же ожидаем был и разговор об энергоресурсах на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у вас есть интерес на рынке в Европе, это – премиальный рынок, да и не только в Европе, Украина сегодня нуждается, Беларусь сегодня нуждается в нефтепродуктах. Притом, я еще раз подчеркиваю – у вас хорошая нефть. Давайте сядем, договоримся и мы готовы вдолгую, в случае договорённости, работать с Азербайджаном.

Кстати, схема поставки каспийской нефти на наши НПЗ успешно прошла «тест-драйв».

В 2011 «черное золото» Азербайджана потекло на мозырский завод.

Тогда, в условиях нехватки углеводородных ресурсов, официальный Баку «подставил» нефтяное плечо. В Минске это помнят и ценят. Кстати, именно в тот год взаимный товарооборот «взлетел» до рекордного миллиарда долларов. В прошлом году результаты куда скромнее. Наторговали всего на 300 миллионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня договорились о том, даже цифра называлась, я повторю её – примерно в 700 миллионов долларов мы можем в будущем году достичь товарооборота. Это почти в два раза больше, чем в самом благоприятном году. Оказалось, что у нас ещё много незадействованных резервов. В сельском хозяйстве мы готовы работать.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Сегодня было принято решение о создании торговых домов Азербайджана в Беларуси, Беларуси в Азербайджане. Мы от белорусов в данном вопросе отстаем, они уже имеют свои торговые точки, объекты в Азербайджане. Мы только собираемся. И думаю, что в скором времени выравняем позиции в этом направлении.

Условия для торговли между странами – уникальные. Мы - не конкуренты.

Беларусь, например, закупает экзотические для наших широт фрукты. Азербайджанцам давно пришлись по вкусу наши молочные и мясные продукты. Белорусский экспорт в прикаспийском регионе представлен пятью компаниями и тремя десятками дилеров.

Пока главы государств общались тет-а-тет, в кулуарах обсуждали перспективы сотрудничества.

Азербайджан готов покупать у нас технологии и сельскохозяйственные проекты «под ключ».

Совсем скоро местные бурёнки заживут по белорусским ГОСТам. Под Баку наши специалисты построят молочный комплекс на 1200 голов.

А это уже пример сложившегося международного дуэта. Машиностроительный завод в Гяндже. Коммунальные, дорожные, сельскохозяйственные машины. С этого конвейера сходит белорусская техника с «азербайджанским гражданством».

Ханлар Фатиев, директор Гянджинского автомобильного завода:

В этом году более тысячи тракторов уже собрали. На будущий год мы сегодня подписали контракт на 1,5 тысячи тракторов, на 350 МАЗов. Это на 2017 год. То есть, это – реальные цифры, которые я озвучил

Будущее, безусловно, за кооперацией. В разработке проекты – от космических технологий до вполне земной продовольственной безопасности.

Среди новых идей – переработка хлопка.

А ещё IT-технологии, транспортные потоки. Диалог президентов получился деловым и обстоятельным. Наметили более 10 новых векторов сотрудничества. И ещё раз подтвердили: Беларусь для Азербайджана – не только экономический, но и стратегический партнер.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Мы очень благодарны белорусской стороне за позицию в деле урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Беларусь всегда выступает за верховенство закона, международного права и выполнение решений и резолюций международных организаций.

Чуть позже Ильхам Алиев подчеркнёт: нынешний визит Александра Лукашенко вывел отношения на новый уровень.

Сотрудничество, как современные бакинские небоскребы, стремительно «набирает высоту».

Признание особых заслуг в укреплении дружбы Азербайджана с другими странами – орден Гейдара Алиева для нашего Президента.

Лидеры не раз подчеркивали: экономические отношения двух стран «замешаны» на прочных личных отношениях. Причём, зарождались они почти два десятка лет назад. Тогда во главе Азербайджана стоял Алиев-старший. Александр Лукашенко с политиком был знаком лично.

В Баку к традициям и памяти относятся по-особенному. За последние несколько лет город приобрел настоящий европейский лоск. Тем не менее, старый город будто бы остается вне времени.

Юлия Бешанова, СТВ:

Старый город Баку – пожалуй, один из самых ярких символов Азербайджана. Здесь даже время течёт по-особенному медленно. Вот, например, на этой улице, кажется, всё осталось точно так же, как и много лет назад. Крепостная стена, аптека, не хватает разве что банановой кожуры, чтобы споткнуться и сказать знаменитое: «Чёрт побери!»

А это уже – символ Баку современного. Центр Гейдара Алиева.

Уникальное здание, в котором не найдётся ни одной прямой линии.

В постройке будущего – сокровища Азербайджана древнего. Среди экспонатов – традиционные местные ковры. Кстати, именно такие Александр Лукашенко предложил производить на белорусских предприятиях. В экспозиции – оружие, украшения, национальные костюмы. Здесь надеются – скоро коллекцию украсят и культурные ценности из Беларуси.

Анар Алакбаров, директор центра Гейдара Алиева:

Очень приятно нам сегодня было принимать Президента Беларуси, он ознакомился с музеем Гейдара Алиевича Алиева. Он ознакомился с сокровищами Азербайджана, музеем культуры Азербайджана. Особый интерес у господина Президента вызвала выставка классических автомобилей. Очень много раритетных и интересных автомобилей, господин Президент со всеми ознакомился. Я думаю, что мы будем сотрудничать с коллегами из Беларуси по данному направлению.

За делами на высокой «политической кухне» с интересом наблюдали на кухне национального кафе в Беларуси.

Азербайджанцы по рождению давно стали белорусами в душе.

Для них дружба двух стран – новости с пометкой «особой важности».

Балдадаш Ганбаров, специалист сектора международных связей Белорусского государственного университета:

Беларусь, наверное, моя родина. А вторая родина – историческая родина. И я первый шаг сделал, в класс зашёл, преподавал в Беларуси. Я первым отцом был в Беларуси, я первое высшее образование получил в Беларуси. Поэтому я благодарен этой земле – что нас так хорошо приняла.