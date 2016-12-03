Председатель СПК «Агрокомбинат «Снов» Николай Радоман – о работе, продукции, жизненных принципах и наградах

В репортажах мы рассказываем о тех, кто удостоен наград. Сегодня герой «Картины мира» – Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества пока III степени. Это высший орден страны. Но человек-то заслуженный.

Сенатор, заслуженный работник сельского хозяйства, человек года Минщины. В копилке Николая Радомана сотни дипломов и наград как в личном, так и в «командном зачете». Вот и Орден Отечества, Николай Вячеславович говорит, – заслуга общая. Кстати, в этом году агрокомбинату – 65. Хороший подарок к празднику.

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Эта награда сегодня очень высокая, можно сказать, высшей пробы. Это оценка главы государства нашего не только моего труда, но это в целом оценка работы всего нашего трудового коллектива и работы наших людей.

Строгий ли я руководитель? Я стараюсь быть справедливым. Нет для руководителя важнее морально-психологической обстановки в его коллективе. Она достигается, конечно, при условии хорошей дисциплины.

Почти 8 тысяч гектаров плодородных земель, две тысячи сотрудников, своя переработка и сбыт. У руля аграрной «махины» Николай Радоман уже 12 лет и всегда только на самых высоких скоростях. Обогнать «эталонный» агрохолдинг пока удается немногим.

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Стараюсь быть дисциплинированным водителем, потому что надо показывать всем пример. Есть ли пробки у нас? Дай бог, чтобы дожили, чтобы машин было побольше, хотя я сделал одну стоянку – она заполнилась, сделал вторую стоянку, около мясокомбината – заполнилась. Сейчас надо делать еще одну стоянку. Это хорошо, потому что видно, что живет народ хорошо.

Здесь еще в начале 90-ых вывел формулу аграрного успеха. Убрали лишние звенья. И с поля, и с ферм в магазины продукция поступает без посредников. Цех по мясопереработке сродни операционной.

Сельские деликатесы давно пришлись по вкусу и россиянам. Вот только найти свое место на здешних прилавках по-прежнему непросто.

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Мы работаем успешно. Не надо замыкаться на одном только рынке – России. Как говорит глава государства, надо разрабатывать многовекторную политику. Мы тоже пытаемся налаживать отношения с другими странами. Не только в постсоветском пространстве, а немножко дальше.

Внук уже к тому привык, что если дочка в Минске купит какую-то колбасу, не ест. Только нашу, и никаких вопросов.

Кстати, за 12 лет под руководством Николая Вячеславовича и без того неплохие результаты хозяйства улучшились втрое. Урожайность 100 центнеров с гектара – уже не мечта, а реальность, а надои в 10 тысяч литров молока – как в Германии. Впрочем, есть здесь и молочные рекордсменки. Лучшая буренка всей страны по кличке «Изольда» дает 14 тысяч литров молока.

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Сейчас уже пойдет запуск и будем надеяться, что приведет нам еще телочку хорошую. У нас хорошая генетика, есть хорошие корма, есть хорошие люди, условия содержания. Есть большое молоко и есть будущее.

В прошлом году 15 немецких фермеров посетили «Агрокомбинат «Снов». И когда они побыли на наших фермах, на наших полях, сказали, что сегодня надо им в «Снов» ездить учиться, как хозяйствовать именно в рамках большого многоотраслевого хозяйства. Я вполне серьезно вам говорю и отвечаю за свои слова. Я думаю, что Европа уже принимает белорусский опыт.

Николай Радоман, кстати, инженер-механик по образованию и долгие годы главный энергетик агрокомбината, про свой профиль не забыл. Первая биогазовая установка в столичном регионе появилась здесь. Последнее ноу-хау и «детище» Николая Радомана – целая биологическая станция – вклад хозяйства в программу «Чистая вода».

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

В конечном итоге выходит совершенно чистая вода, которую мы сбрасываем в пруды. А там выращиваем для эксперимента и раков, и различную рыбу. И уже рыба прижилась, уже наши ребята приходят с удочками, для себя занимаются ловлей.

Прибыль агрокомбинат вкладывает не только в производство, но и в «социалку». «Снов» сегодня мало чем отличается от малого города. Программа строительства жилья для молодых специалистов не свернута. Есть куда сходить за покупками и где провести свободное время.

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Вот внизу будет ресторан. Спортивно-оздоровительный центр, на втором этаже мы сделали гостиницу для приезжих людей. Вечером все гудит.

Кстати, Николай Радоман по вечерам вместе с агрогорожанами – на дорожках бассейна, а еще не против сыграть партию в бильярд.

Николай Радоман в аграрной отрасли непререкаемый авторитет. Он мог бы круто изменить карьерный курс, но всегда отказывался от предложений занять кабинет чиновника. Остался верен своему родному хозяйству и людям, которые живут вместе с ним.

Николай Радоман, кавалер Ордена Отечества III степени, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Если люди живут хорошо, в достатке, люди идут на работу и улыбаются, идут с работы и улыбаются. Иметь такие трудовые коллективы, иметь такие успехи и жить среди них. Я считаю, что это счастье.