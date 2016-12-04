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Увеличение товарооборота на треть: парламентская делегация Польши прибывает в Минск 4 декабря

04 декабря 2016 12:01
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Новости Беларуси. Увеличение товарооборота на треть. Беларусь и Польша готовы к обсуждению большого блока экономических вопросов.

Об этом телеканалу СТВ, анонсируя приезд в Минск маршала сената соседней страны, сообщили в посольстве Польши в Беларуси.

Парламентская делегация из Варшавы прибудет 4 декабря по приглашению Совета Республики. Она примет участие в заседании верхней палаты нашего парламента. Запланирован и ряд других деловых встреч.

Стороны видят большой потенциал для сотрудничества по всем направлениям.

Конрад Павлик, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь:
В ходе визита вице-премьер-министра Польши в Минск была поставлена задача наращивать возможности и в области товарооборота. После первого полугодия, согласно данным Белстата, Польша является третьим торговым партнером Республики Беларусь по товарообороту. Тут колоссальные возможности.  

Есть шанс выйти в следующие годы с 2 миллиардов товарооборота на 3 миллиарда.

Делегация из Польши будет находиться в нашей стране несколько дней, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

В плотном графике официальных встреч нашлось место для посещения музея-заповедника «Несвиж».

В Минске, готовя законодательную базу для более тесного сотрудничества в образовательной сфере, гости посетят Белгосуниверситет, где на одном из факультетов изучают польский язык. 

# Экономика # Беларусь-Польша

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