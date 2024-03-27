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Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос на 84%

27 марта 2024 11:20
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Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос за три года почти на 85 % – экспорт нашей продукции приближается к 50 миллионам долларов. Потенциал еще больше. Причем взаимный интерес лежит не только в экономической сфере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос на 84%-1

Чтобы разработать новые дорожные карты развития сотрудничества Минска и Майкопа на предстоящие годы, в Беларусь прибыла делегация из российского региона. Пока основу нашего сотрудничества составляет именно торговля. В Адыгее спросом пользуется наша молочка, мясная и кондитерская продукция. В топе и белорусский шоколад. Кроме продовольствия, в этот регион мы поставляем строительные материалы и нефтехимию.

Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос на 84%-4

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Если говорить о структуре товарооборота, то только лишь 10 % в нем занимает импорт и до 90% – продукция, экспортируемая в Республику Адыгею.

Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос на 84%-7

Махмуд Тлехас, заместитель председателя Кабинета министров Адыгеи (Россия):
У нас есть множество магазинов с продукцией Беларуси. Очень хорошо пользуется спросом у населения. Не только по этому вопросу мы здесь. У нас вопросы не только экономического характера, еще вопросы образовательного характера. У нас есть много взаимоинтересных предложений, в том числе и встреча с белорусской молодежью, вопросы по патриотическому воспитанию. Много моментов, которые мы должны сейчас обсудить.

Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос на 84%-10

В составе российской делегации есть и представители здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности. За два дня в Беларуси они посетят наши ключевые предприятия, изучат перспективные направления, которые лягут в основу сотрудничества Минска и Майкопа на ближайшие несколько лет.

# Беларусь-Россия # Экономика # Олег Жидков

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