Темп роста валового регионального продукта Минска за январь-февраль 2024-го составил 103%

Объем производства в этой сфере за первые два месяца 2024 года составил почти 4 миллиарда 900 миллионов рублей. Также стоит задача повысить инвестиционную привлекательность Минска. У крупного бизнеса сохраняется интерес к реализации проектов в столице. А это вложение средств, создание высокотехнологичных производств и новых рабочих мест.

Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

У нас есть перечень инвестиционных площадок, перечень земельных участков. Мы в этом месяце провели работу с администрациями районов, где еще раз просмотрели, проработали то, что с нашей позиции для инвестора будет привлекательным. Определили круг земельных участков, инвестиционных площадок. Соответственно, сейчас будем принимать меры для того, чтобы на этом пути нам с инвестором сойтись в одинаковых позициях.

Среди задач, которые стоят перед организациями столицы в 2024 году, – выполнение показателей прогноза социально-экономического развития, поиск новых рынков сбыта и рост реальных доходов населения.