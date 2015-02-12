I Белорусско-французский бизнес-Форум проходит в Минске

Новости Беларуси. Геополитические вопросы не остались в стороне даже на экономическом форуме. 12 февраля в Минске проходит I Белорусско-Французский бизнес-форум. В нем участвует более полусотни иностранных компаний.

На встрече бизнесмены из двух стран провели переговоры по сотрудничеству. Больше всего участников интересовало взаимодействие в сфере атомной энергетики, автомобилестроения, химической промышленности и строительства.

К слову, уже запущено белорусско-французское сборочное производство автомобилей.

Однако, по понятным причинам, участники форума не могли обойти вниманием события, которые происходят в эти дни в Минске. Тема переговоров по Украине стала одной из центральных.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол Республики Беларусь в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Прэзідэнт Францыі адзначыў важную роль прэзідэнта нашай краіны і Беларусі ў рэгуліраванні сітуацыі, якая склалался ў Украіне. У Францыі на афіцыйным узроўні гэта бачаць і гэта ацэніваюць. Таксама гэта, канешне, бачна ў грамадстве праз сродкі масавай інфамармацыі. Я перакананы, што мінскія дамоўленнасці будуць фактарам, які стабілізуе сітуацыю ў еўрапейскім рэгіёне, палітычную сітуацыю.

12 февраля состоится первое заседание Белорусско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На ней будут обсуждать вопросы сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта и туризма.

Мишель Контини, советник по внешней торговле Франции:

Если нашим партнерам из Германии, Бельгии, Дании, Италии создать какую-то общую ассоциацию в бизнесе, которая будет представлять не только свои страны, но и Европу как глобального партнера для Беларуси, я думаю, тогда мы бы могли все вместе создать хорошие рамки и хорошие условия для развития бизнеса здесь, в Беларуси, для всех.