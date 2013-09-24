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Топ-менеджеры из 30 сербских компаний 24 сентября прибудут в Минск для поиска новых сфер сотрудничества с Беларусью

24 сентября 2013 11:19
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Новости Беларуси. Сербский бизнес ищет новые контакты в Беларуси. 24 сентября в Минске откроется Совет делового сотрудничества двух стран. Зарубежную делегацию представят топ-менеджеры трех десятков компаний.

В рамках контактно-кооперационной биржи пройдет ряд двусторонних переговоров. Среди основных тем – производство энергетического оборудования, бытовой химии и электроники, продуктов питания, обуви. Также сторонам интересны такие сферы, как нефтехимия, строительство, сельское хозяйство, торговля  и туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Сербия

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