Топ-менеджеры из 30 сербских компаний 24 сентября прибудут в Минск для поиска новых сфер сотрудничества с Беларусью

Новости Беларуси. Сербский бизнес ищет новые контакты в Беларуси. 24 сентября в Минске откроется Совет делового сотрудничества двух стран. Зарубежную делегацию представят топ-менеджеры трех десятков компаний.

В рамках контактно-кооперационной биржи пройдет ряд двусторонних переговоров. Среди основных тем – производство энергетического оборудования, бытовой химии и электроники, продуктов питания, обуви. Также сторонам интересны такие сферы, как нефтехимия, строительство, сельское хозяйство, торговля и туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.