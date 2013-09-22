Выгодно ли в Беларуси делать деньги из мусора? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Сбором вторсырья во Вьетнаме, кстати, тоже занимаются достаточно успешно. Как частные лица, так и компании. Давно доказано — делать деньги из мусора - выгодно. Особенно хорошо эта отрасль развита в Европе. Там перерабатывают до 95% отходов.

В Беларуси эта цифра пока в несколько раз ниже. Хотя есть программа по ее увеличению. В этом году на развитие системы сбора и переработки вторсырья выделено 164 млрд. рублей. Появятся и новые линии по сортировке и переработке отходов. Несколько школ Минщины недавно за сбор вторсырья заслужили поездку в Березинский заповедник. Зато чиновников на местах Правительство критикует. Доведенные планы по сбору вторсырья не выполняются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рожденные в СССР еще помнят, как на вырученные за стеклотару копейки можно было купить авоську продуктов. За одну пустую бутылку из-под кефира давали 15, а то и 20 копеек. И это в то время, как пол-литра кисломолочного напитка стоили 28.

Нынче за стекло много не дают. Суммы за тару колеблются в пределах тысячи рублей. Принимают и банки всех калибров. В пункте приема немноголюдно, но несут. Кто авоську, кто две. Кошельку, какая-никакая, а все равно польза.

В обмен на макулатуру в СССР и вовсе предлагали бестселлеры. Вот и чистили семейные архивы, чтобы достать новинку. Николай Федорович с гордостью говорит, вся личная библиотека собрана за макулатуру. Сейчас на бумаге не разбогатеешь. Более того, еще в минус можно уйти. Талон на транспорт туда-обратно. Ради этих копеек ее дешевле выбросить, чем сдать. Но остался еще товар, на который и купец найдется, и цена выгодная. В общем, пункты приема вторсырья не простаивают. Хорошо заработать можно на металле.

Николай Гецман:

Я прихожу не так часто. По случаю, как получается, у меня собирается металл. Вот, например, хочу сейчас две старые машины разобрать, получится медь. А здесь хорошо платят, я вам скажу.

Если за кило бумаги дают всего 300 рублей, то уже за столько же металлолома почти две тысячи. Что и говорить, против лома нет приема. Принимают полиэтилен и пластиковые бутылки. За килограмм вторсырья дают в районе тысячи. А вот бутылкам сегодня крышка. За килограмм стеклобоя — всего 350 рублей.

Александр Данильчук здесь постоянный клиент. Везет все, что в хозяйстве уже не пригодится. Бизнес, говорит, на этом не сделаешь, но машину давно из получки не заправляет. Вот за двести кило лома взял 310 тысяч. Ну, чем не деньги?

Александр Данильчук:

Остался металлолом, не выкидывать же? Ну, естественно, запчастей немного осталось, которые выбрасывались. Не закапывать же их. Хорошо сейчас копейку дают.

С начала года на этом пункте уже заготовили более тысячи тонн лома, 15 тонн цветного металла, и даже 86 тонн макулатуры. В денежном эквиваленте — это более двух миллиардов рублей.

Михаил Сенько, начальник производственно-технической службы ЧУП «Минсккоопвторресурсы»:

Активность граждан зависит, в первую очередь, от закупочной цены на каждый вид сырья. Из 6 заготовленного сырья по пяти видам есть положительная динамика, 130-140%. И лишь макулатура в связи со снижением закупочной цены с 500 до 300 рублей в этом гожу уровень ниже прошлого.

Кому хлам лень везти на пункт приема, есть вариант выбросить в контейнеры около дома. Пластмасса, битое стекло и рядом - пищевые отходы. Контейнеры для раздельного сбора мусора хоть и стоят почти в каждом столичном дворе, но дорогу к ним знают не все. Или не хотят знать. А ведь за границей давно научились делать деньги из мусора.

Ученые подсчитали: переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 тысяч литров воды и 1 тысячу кВт электроэнергии.

А теперь разберемся, насколько бережливы белорусы. Речь о переработке вторсырья. После знака равно в этом несложно уравнении вывод один: мусору дешевле дать вторую жизнь, чем закопать на свалке. Собственно, свои подсчеты провели и наши специалисты. И вот выгода в цифрах.

Алексей Андреев, заместитель директора ЖРЭО Первомайского района Минска:

Дешевле переработать. Когда мы даже из пластика делаем ведра обычные, пластмассовые, материальные затраты уменьшаются на 50%. На свалке тоже надо будет сортировать, но это все равно, очень большие расходы. Когда люди начинают сортировать сами, расходы уменьшатся на 70%.

Экономим ли мы на том, что отправляем в мусорное ведро, выясним. 9.30 утра. По расписанию на адрес, где уже дежурит съемочная группа, подъезжает мусоровоз. Сегодня выгружают контейнер с пластиком. Он, кстати, полупустой. Отправляемся на сортировочное предприятие. Выгружаться Артем тоже едет не с полной загрузкой.

Артем Рубанович, водитель:

Почти половина — это бытовой мусор. Или строительный. Не хотят люди раздельно собирать. Проще все в один контейнер.

Пункт нашего назначения. Сортировочное предприятие. Здесь отбирают сырье, которое уходит на вторичную переработку. Если наладить процесс, то переработать пластик, бумагу, стекло можно и три, и четыре, и даже пять раз. И здесь не надо быть талантливым финансистом, чтобы подсчитать, какие это деньги. Но процент, с которым работают, очень низкий. На заводы отправляют примерно третью часть всех отходов. Остальное покупают за границей. За валюту. С рейса Артема, например, отберут 60% вторсырья.

Инна Савелова, начальник производственно-технического отдела УП «Экорес»:

Этот показатель еще хороший. Бывает, что содержание вторичных ресурсов составляет всего 30-35%.

Здесь и одежда, и обувь, и еще много чего. Все, что не проходит сортировку, отправляют на свалки. А это опять затраты.

Мусорный полигон «Тростенец». Сюда привозят содержимое серых контейнеров, предназначенных для общего сбора. И здесь мы воочию можем убедиться, что отправляют туда в прямом смысле свои собственные деньги. Вот посмотрите: собранный пэт-бутылки, макулатура, металлолом. А ведь все это могло бы пойти на вторичную переработку. И тем самым удешевить стоимость некоторых товаров.

Собственно, здесь налажена такая же система, как и на сортировочном предприятии. Нанимают работников. И в кучах мусора они находят то, чего априори здесь быть не должно. И уже отсюда опять отправляют на переработку. То есть траты выходят двойные. А за год на «Тростенце» собирают почти 150 тонн вторсырья.

А вот немцам за такой нераздельный сбор бьют по карману. Причем большими штрафами. Закон, контролирующий этот процесс, есть и в Беларуси. И там черным по белому написано, что ЖЭСы обязаны создавать условия для раздельного сбора отходов, а жильцы, если такие условия созданы, обязаны собирать отходы раздельно. За невыполнение норм закона предусмотрена ответственность – штраф от 5 до 50 базовых величин. Но можно поспорить, что население об этой статье даже не подозревает. Впрочем, контролировать выполнение требований закона тоже никто не торопится.

Наталья Гринцевич, исполняющая обязанность государственного учреждения оператор вторичных материальных ресурсов:

Дисциплинируют граждан именно предусмотренные штрафные санкции. У нас на сегодняшний день такого нет. Многие слышали, что во многих странах у них штраф за то, что ты не в тот контейнер что-то выбросил.

Немцу уже и в голову не придет закинуть все в один контейнер. Там за год собирают полтора миллиона тонн стекла. В итоге, средняя немецкая бутылка на 90% состоит из мусора. А в Минске построенный завод по стеклобою, фактически простаивает. Перерабатывает всего две тысячи тонн в месяц. И это при проектной мощности в 120 тысяч за год.

Геннадий Попов, заместитель генерального директора ГО «Белресурсы»:

Бутылка, пролетевшая по мусоропроводу и разбившаяся, на такой станции никогда не отберется. Спасибо дворникам они соберут эти бутылки, у нас всё больше и больше этих синих контейнеров. Они туда отправляют эти бутылки. Но это нужно повсеместно развивать. До тех пор, пока не возникнет вытекающая из законов обязанность граждан направлять бутылки в контейнера, ничего не получится.

Если вникнуть в проблему, то заработок на мусоре начинается с обычной квартиры. Но выбросить отдельно пластик, стекло и бумагу, а потом еще и мешок с бытовыми отходами, для людей пока остается делом очень пыльным. А ведь вывоз мусора — удовольствие не из дешевых. И это в то время, как с одной семьи за это высчитывают в пределах 10 тысяч. В общем, подумать здесь есть над чем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.