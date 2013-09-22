Что Вьетнам думает о перспективах сотрудничества с Беларусью, рассказали сами вьетнамцы. Специальный репортаж СТВ

Новости Беларуси. Если киношники смотрят на Беларусь в объектив, то деловые люди зачастую разглядывают потенциальную для сотрудничества страну чуть ли не под микроскопом. На неделе вьетнамские бизнесмены подписали с нашими предпринимателями несколько десятков соглашений.

Вьетнам одна из самых быстрорастущих экономик мира. Поэтому страну и называют социалистическим тигром. За пару десятилетий здесь добились существенного прогресса не только в сельском хозяйстве, но и электронике, приборостроении, биотехнологиях. Вьетнам принял участие в строительстве подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего США и Китай. А теперь с Японией приступил к строительству хай-тек парка. О том, что думают о перспективах сотрудничества с Беларусью, мы попросили рассказать самих вьетнамцев.

Среди стран Юго-Восточной Азии Беларуси легче всего находить общий язык как раз с Вьетнамом. Здесь хорошо помнят помощь, которую СССР оказал во время и после войны с США. Кроме того, многие нынешние вьетнамские управленцы учились именно в белорусских ВУЗах. Например, министр сельского хозяйства – выпускник академии в Горках.

Као Дык Фат, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама:

До сих пор я храню самые теплые воспоминания о стране и о народе Беларуси. Я очень признателен всем белорусам, которых встречал во время своей учебы. Нам тогда создали очень комфортные условия. И те знания, которые я получил в Горках, они до настоящего времени приносят мне пользу, как в работе, так и в жизни.

«Социалистический тигр» - так сегодня называют Вьетнам западные эксперты. Еще в конце восьмидесятых Вьетнам взял курс на обновление по примеру перестройки в Советском союзе. Рыночная экономика и принципы коммунизма до сих пор мирно уживаются в современном Вьетнаме.

Начиная с 1992 года, ВВП этой страны увеличивался в среднем на восемь с половиной процентов ежегодно. Сейчас это показатель несколько снизился, но все равно экономика растет. Транснациональные корпорации активно вкладывают в промышленность Вьетнама. В 2008 году стране удалось привлечь рекордный объем инвестиций – 60 миллиардов долларов.

Фам Суан Ньят, директор туристической компании:

У нас за 20 лет развилось очень много. Расширяется район Ханоя, в каждой провинции, все меняется, расширяется, строится.

Правительство Вьетнама сделало ставку на инновации. Некоторые секторы экономики появляются фактически с нуля.

Так, на орбиту запущено уже три вьетнамских спутника. А в столице страны – в городе Ханой – сейчас ведется строительство индустриального парка с космическим центром. В его состав войдут предприятие по сборке и тестированию спутников, наземная станция приема-передачи спутниковых сигналов, исследовательский центр и обсерватория.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Вьетнамцы – очень трудолюбивый народ. Надо отдать должное, вы можете видеть, как быстро строится, какая стройка, как они работают, не считаясь со временем. В прошлом году, например, Вьетнам экспортировал только в Россию средств мобильной связи, мобильных телефонов на 1 млрд. 200 млн. долларов. Этот показатель довольно-таки интересен. Надо сказать, что и в Беларуси мобильные телефоны как раз-таки экспортировал. Во Вьетнаме создано очень много различных сборочных производств. Хочу подчеркнуть, что во Вьетнаме ежегодно собирается сто тысяч автомобилей, несколько млн. мотоциклов.

Шесть лет назад Социалистическая Республика Вьетнам вступила во Всемирную торговую организацию. За счет этого ежегодно эта страна продает за границу товаров на более чем сто миллиардов долларов.

Данг Ван Хоа, директор компании:

Люди обогатились. Это хорошо. Налогов много платим. Это в угоду государству и обществу. Большие деньги вьетнамцы тратят, мы тратим на образование, на медицинские услуги.

Внутренний рынок также очень активно развивается во Вьетнаме. Недавно в стране появился официальный миллиардер - Фам Нят Выонг, выпускник московского ВУЗа, который сейчас основные прибыли получает за счет строительства во Вьетнаме отелей и магазинов. Именно его компания открыла этим летом крупнейший в регионе торговый центр «Роял Сити» - «Королевский город». Здесь шестьсот магазинов и двести ресторанов. А еще – ледовая арена, абсолютная экзотика для местных, многие из которых никогда не видели снега.

Стоит помнить, что недра Вьетнама богаты полезными ископаемыми. Здесь есть залежи нефти, газа. В одной из провинций страны находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются также запасы железной руды и металлов. Поэтому востребована карьерная техника, в том числе и БелАЗы.

Нгуен Анх Диеп, директор компании:

Потенциал для крупных самосвалов во Вьетнаме все-таки есть. И будет еще, существенный. Поэтому рынка хватит на всех.

Еще больше возможностей для белорусских предприятий – в сфере сельского хозяйства. Вьетнам, все-таки, страна аграрная. Именно в сельском хозяйстве задействовано больше всего жителей.

Нгуен Кванг Хунг, директор компании:

Вы знаете, Вьетнам занимает 2 место в мире по поставкам риса, 2 место по кофе, 2 место по специи – черный перец. Поэтому потенциал очень большой.

В 2005 году неподалеку от Ханоя, в городке Тянь Хуа, начали выпускать МАЗы. Уже собрано около шести сотен машин.

Виталий Нехай, директор представительства ОАО «МАЗ» во Вьетнаме:

Здесь активно строятся дороги, особенно трасса Хо Ши Мин – Ханой, основная дорога. Она сейчас реконструируется. Активно развивается туристическая инфраструктура страны. Работы тут для нас очень много. Для нашей техники, в частности.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Вьетнамом почти достиг отметки в двести миллионов долларов. Есть цель в ближайшие годы довести эту цифру до полумиллиарда.

Прошедший недавно белорусско-вьетнамский бизнес форум показал, что эти планы реально осуществить. Ведь только за один день предприниматели смогли подписать более 40 документов о сотрудничестве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.