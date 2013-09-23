Все промахи Керимова. Абсолютно новые подробности неудавшийся аферы топ-менеджеров «Уралкалия»

Новости Беларуси. Новость, которую на неделе, буквально разобрали на цитаты все международные СМИ. «Никому не будет позволено вытирать ноги о Беларусь». Эти слова Президента Беларуси поставили точку в так называемом калийном конфликте.

Стали известны абсолютно новые подробности неудавшийся аферы топ-менеджеров «Уралкалия». Похоже, махинации, обвалившие рынок минеральных удобрений были всего лишь ширмой. Предприятие решало свои проблемы за счёт подтасовки финансовой отчётности, а олигарх Керимов хотел просто поправить незавидное финансовое положение. Естественно, в ущерб всем остальным. По принципу «Слабый пожирает сильного». Но поперхнулся на Беларуси.

Эксперты не исключают, что он уже полный банкрот.

«Никому не будет позволено вытирать о Беларусь ноги!» - этими словами Александр Лукашенко поставил точку в так называемом «калийном конфликте». Страна смогла устоять под натиском завравшихся олигархов. Потому что в Беларуси превыше всего ставят интересы людей и государства. Так было и будет всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, говорят: «Что тут Лукашенко хотел продемонстрировать?» Я вам отвечу на этот вопрос. Лукашенко хотел продемонстрировать одно, что вытирать ноги о нас никому не позволено. И никому не будет позволено. Мы суверенное и независимое государство, мы никогда не создавали проблем нашим соседям и, прежде всего, своим братьям-россиянам. Но мы не позволим каким-то отдельным жуликам, будь-то, с Запада, Востока, вытирать о нас ноги. Вот единственная демонстрация. Я хочу, чтобы меня в этом понимали. Меня избрал белорусский народ не для того, чтобы я выполнял какие-то непонятны представительские функции, а отстаивал его интересы, не нанеся ущерба своим соседям, друзьям и братьям, что я и делаю.

Фактически Беларусь выдержала мощную атаку отдельных олигархических структур. Сегодня понятно, что они преследовали только одну цель: прибрать к рукам национальное достояние страны. Прибыльное и стабильное предприятие «Беларуськалий».

Вся эта история началась гораздо раньше. Еще тогда, когда под давлением предприятие «Уралкалий» отобрали у прежнего владельца Дмитрия Рыболовлева, а контроль за российским производственным гигантом перешел в руки Сулеймана Керимова. Чуть позже он подмял под себя «Сильвинит» — тогда еще успешное добывающее предприятие Сильвинит. Аркадий Валентинович работал там горным инженером. Житель Соликамска вспоминает, предприятие «съели» на его глазах.

Аркадий Карев, житель Соликамска (Россия):

Как это произошло, это было вообще непонятно. Каким образом «Уралкалий» забрали у Рыболовлева, а потом – раз! Для всех соликамцев это вообще был шок! Стали забирать технику... Это не оптимизация производства. Это грабеж.

Керимов - это дагестанский «делец», который никогда не занимался производством, а только исключительно обманом, рейдерством и авантюрами.

Александр Муха, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by:

Керимов не является стратегическим инвестором в калийной отрасли. Он является, скорее, спекулянтом-перекупщиком, который заинтересован, чтобы перепродать свой ранее купленный пакет акций «Уралкалия» подороже. Керимов приобрел этот пакет акций в том числе за заемные средства, включая кредиты банков. И теперь ему нужно выручить денежные средства для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, вернуть кредиты, а также выплатить проценты по кредитам. И в этом смысле мы видим, что участники рынка и инвесторы очень позитивно восприняли новость о смене собственника «Уралкалия». Участники рынка и инвесторы считают, что уход Керимова позволит нормализовать ситуацию на калийном рынке.

А ведь до появления Керимова сотрудничество «Белкалия» и «Уракалия» шло гладко. Совместная работа приносила прибыль двум производителям, которые занимали 40% мирового рынка удобрений. Став основным акционером, Керимов пускал пыль в глаза намерениями продолжать выгодный контакт между двумя производствами. Но уже с самого начала настораживали некоторые вещи. Ведь предприятие Керимов покупал в долг. Впрочем, рыночные спекуляции для него — привычное дело.

Эфир телеканала «НТВ»:

На 3 миллиарда долларов он купил акции «Газпрома», «Сбербанка», «Норникеля» и других российских компаний. Керимов ставил на то, что рынок «отрастет» - это уже вторая большая попытка Керимова выступить в качестве рыночного спекулянта.

Кирилл Коктыш, эксперт МГИМО (Россия):

Он набрал кредитов, чтобы купить «Уралкалий» в свое время, но их так и не вернул. Так что формально его бизнес может быть мгновенно конфискован банками — в первую очередь государственным «Сбербанком».

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Когда вы перекредитовываетесь, чтобы вернуть долги, то есть залезаете в одни долги, чтобы выплатить другие, это знак плохой. Это не очень хорошо характеризует самих акционеров. Потому что вместо того, чтобы поддержать предприятие, они из него всё-таки тянут соки. Обратите внимание, он должен акционерам миллиард двести, а берет кредитов миллиард четыреста. То есть он берет больше, чем был должен.

Керимов привык жить на широкую ногу: яхты, самолеты, виллы. Любимая и дорогая игрушка — футбольный клуб «Анжи». Правда, и в клубе пришлось устроить распродажу, чтобы поправить свое финансовое положение.

Фрагмент эфира интернет-телеканала «Дождь»:

«Анжи» продал игроков на сумму более чем 136 миллионов евро. Именно столько денег Сулейман Керимов смог выручить, устроив масштабную распродажу.

Вскоре у Керимова появился соблазн поправить свое материальное положение за счет успешного белорусского предприятия. Его оценивают примерно в 30 миллиардов долларов. Российский олигарх по привычной для себя темной схеме был не прочь купить его по дешевке, предложив «откат». Но в Беларуси такой номер не прошел. Ему дали отворот-поворот. Абсурдное предложение Керимова показало, что он не знает, с кем имеет дело. Он работает с Беларусью, а белорусский Президент никогда не уступал ни копейки государственных средств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы назвали цену, 32 миллиарда долларов сегодня, кто готов купить? Пожалуйста! Шепотом выговаривают: «Лукашенко прав, она по рынку столько стоит». Нет, хотят купить за 15. Некоторые ваши олигархи. Я говорю: «До свидания, ребята». Некоторые одурели и предложили вхожему ко мне богатому российскому человеку: «Вы к нему сходите и скажите, вот 10 миллиардов платим, 5 – ему, куда скажет». Он пришел ко мне (уже давно знает,) извинялся-извинялся: «Извините, что я Вам это скажу, чтоб Вы знали». Я: «Ну, говори, говори, что было». А ты им что, говорю, сказал? Он говорит: «Я им сказал: «Слушайте, мужики, я не могу ему это сказать, потому что я до первого этажа не дойду, мне наручники оденут». Я говорю: «Миша, я тебе не буду одевать наручники, но ты ко мне больше с такими идеями не приходи».

Вы понимаете? 10 – государству, 5 – мне, но половину от стоимости. Я что, на такую приватизацию пойду?

Это был первый провал Керимова. Однако бизнесмен не выучил урок. Раз не получилось прихватить производство по дешевке, в ход пошли испробованные преступные схемы, не раз обкатанные на других предприятиях и захватах активов. Расставив своих людей на ключевые посты в совместной с Беларусью с бытовой компанией, бизнесмен захотел контролировать товарные и финансовые потоки единого трейдера. Не гнушался скрывать важную коммерческую информацию от белорусских партнеров.

Дтрий Прохоцкий, и.о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и логистике ОАО «Беларуськалий»:

Российские менеджеры проводили политику сдерживания поставок белорусского калия на российский рынок, хотя интерес к нашей продукции у российских потребителей был. Российскому потребителю предлагался заведомо завышенный уровень цены, который вынуждал этого российского потребителя отказаться от белорусского продукта и обратить внимание на продукты, производимые российскими производителями. В результате объемы реализованного нами калия в РФ свелся к минимуму.

Это у него не вышло. Белорусская сторона стала ставить жесткие условия, задавать неудобные вопросы и требовать полной прозрачности в совместных делах. Керимов понял, что не удастся обмануть Беларусь. Это был его второй провал. И тогда мошенник решил запустить в действие план, который готовился на протяжении двух лет. План заключался в обвале мирового рынка. При этом нечестный олигарх преследовал те же цели - нанести Беларуси удар в спину, обвалить цены на калий, лишить рынков, поставить предприятие на колени и купить его по дешевке.

Вадим Карасев, директор института глобальных стратегий (Украина):

Обвал рынка был необходим для того, чтобы скупить большую часть акций уникального производства и уникального трейда, и быть единственным монополистом и ставить на колени страны, которые не только нуждаются в калийном производстве или производстве продукта, который выходит из калийного производства, но и поставить на колени ту же Беларусь, которая от калийной монополии получает достаточно существенную прибавку в государственный бюджет. Действия белорусского руководства были точны, адекватны и своевременны, эффективны.Он не только сказал, что не позволит вытирать ноги, он фактически не позволил вытирать ноги! Это не первый раз, когда он демонстрирует решительность, политическую волю, защищая интересы Беларуси, белорусского народа.

Юрий Крупнов, председатель Движения Развития, Наблюдательного совета некоммерческой организации института демографии, миграциии и регионального развития (Россия):

За последние полгода действий «Уралкалия» обрушен весь калийный мировой рынок. Потому что обвалив акции, их можно подешевле купить. То есть количество махинаций не ограничено. Поэтому вопрос опять и опять встает простой: что в приоритете - национальные интересы либо интересы отдельных лиц, но которые играют активами национального и геополитического масштаба.

Замысел провалился. Был арестован гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгентнер. Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело. Нечистые схемы топ-менеджмнта Уралкалия пресекли сразу. При этом и «Беларуськалий», и трейдер БКК продолжали работать стабильно, по плану.

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Наше предприятие работает в штатном режиме. В зависимости от тех объемов, которые требует рынок. И мы уверены, что мы сохраним весь коллектив, который сегодня работает у нас в акционерном обществе. Сохраним и приумножим заработную плату.

И это был третий провал бизнесмена и сенатора Керимова. Используя свои связи в верхах, олигарх решил стравить Беларусь и Россию. Думал, мол, дернув за экономические рычаги, запугав сокращением поставок энергоносителей, можно все равно добиться своего. Не вышло.

Игорь Сечин, глава ОАО НК «Роснефть»:

Я воспользуюсь этой встречей для того, чтобы так же поблагодарить Вас, Президента Российской Федерации, Правительство России, Министерство энергетики, которые помогли нам сохранить объемы поставки на Беларусь, в том числе на активы, акционером которых является сама компания «Роснефть».

Чтобы подтвердить партнерство, глава российской компании «Роснефть» приехал в Минск. Прошли переговоры с главой концерна «Белнефтехим» и встреча на высшем уровне.

Сечин проинформировал Александра Лукашенко о том, что вопросы поставок нефти в Беларусь решены. А председатель правления Газпрома Алексей Миллер вслед за Сечиным на встрече с Главой государства сказал, что в этом году будут увеличены поставки голубого топлива в республику и транзит углеводородов через нашу страну.

Более того, в Минске с визитом побывал и руководитель «Сбребанка» России Герман Греф. В Беларуси работает дочка финансового учреждения. Несмотря на проблемы в мировой экономике, совместный банк стабилен и развивается. Первые лица крупнейших компаний России подтвердили желание вести совместный бизнес. Плюс к этому развивать многочисленные социальные проекты — в медицине и образовании.

Так что пошатнуть долгосрочное сотрудничество с российскими компаниями олигарху Керимову не удалось. Но самим бизнесменом и его махинациями заинтересовались российские службы.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Дальнейшее расследование данного уголовного дела будет проводиться в тесном взаимодействии с российскими коллегами.

Денис Бартош, заместитель начальника Главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Счетная палата Российской Федерации предложила Комитету государственного контроля Беларуси направить им имеющиеся материалы для изучения.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Россия заинтересована в расследовании противоправных действий обвиняемых с учетом ущерба, причиненного РФ. Мною дано указание о выделении материалов в отношении российских граждан и направлении их в генпрокуратуру РФ.

Не случайно, что действиями топ-менеджеров российского калийного производителя заинтересовались правоохранители как Беларуси, так и России. Дело будут расследовать вместе.

В Минск на неделе прибыл замгенпрокурора Российской Федерации Александр Звягинцев. Во-первых, понятно, что все концы этой темной «керимовской» истории - в России. На самом «Уралкалии» затоплены рудники, предприятие закредитовано, в долгах...

Во-вторых, своими действиями нечестный олигарх обманул мировые биржи. Информация, которую компании должны предоставлять на фондовый рынок, оказалась ложью. Это прямой обман и тянет на настоящее международное мошенничество. Ведь в итоге оказалось, что Керимов — банкрот. Причинил ущерб и Беларуси, но еще больше России, недоплатив миллиардные суммы налогов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Концы с концами у жуликов явно не сходились. Есть информация о том, что у них в минусе 12 миллиардов долларов, а в плюсе всего 2. Если это так, то получается, что и информация, которую они по всему миру распространяли, липовая. Тем более, это публичная компания - «Уралкалий», которая котируется, я так понимаю, на Лондонской и Московской биржах. А распространение липовой отчетности и информации подобной компании - это уже международное мошенничество.

Ради собственной выгоды Керимов пошел на развод двух крупных компаний. Но даже под этим натиском олигархических преступников Беларусь отстояла и предприятие, и свои национальные интересы. Рассорить своей затеей два государства у жадного бизнесмена не получилось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу сразу. Те, кто рассчитывали на то, что калийные проблемы подорвут отношения двух государств, жестоко просчитались. Мы сразу исходили и сегодня исходим из того, что никаким жуликам и проходимцам не удастся вбить клин между двумя президентами и двумя народами.

Очевидно, что в этой непростой ситуации олигархического натиска официальный Минск и Москва были едины.

Сергей Марков, директор Института политических исследований (Россия):

В России 80% граждан имеют в сознании презумпцию виновности наших олигархов. Люди считают, что Керимов кладет деньги в карман либо покупает звезд за миллионы, не нужных нам. А Александр Лукашенко дает эти деньги в бюджет. Они идут врачам, учителям, пенсионерам. Поэтому население здесь всецело на стороне Александра Григорьевича Лукашенко.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия) (по телефону):

Любое небольшое государство вынуждено периодически напоминать всему миру о том, что к нему нужно относиться не как к небольшому, а как к государству. У меня пытались украсть кошелек – я сильно ударил по руке. Тактически Беларусь находится в выигрышной ситуации.

Андрей Савельев, доктор политических наук, депутат Государственной Думы (2003-2007):

Победа одержана уже тем, что с подавляющее большинство граждан России, если бы у них спросить, они полностью были бы на стороне белорусского руководства.

Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития (Россия):

В любом случае я убежден в том, и серьезные ответственные российские эксперты, что все в ближайшее время наладится, и ситуация по итогу будет выгодна Союзному Государству.

Вадим Карасев, директор института глобальных стратегий (Украина):

Когда власть будет защищать людей, будет защищать государство, ее действия будут оправданы, будут приняты, будут правильными и будут результативными. В данном случае правда, когда руководство и действует в интересах людей — должна побеждать и побеждает!

Итоги у этой истории очень простые. Олигарх Керимов, который хотел обмануть всех, в результате обманул самого себя. Судя по всему, он идет к банкротству, и объясняться ему предстоит не только с белорусскими и российским правоохранителями. Но, вполне возможно, с правоохранителями западных стран, которые явно заинтересуются махинациями Керимова на Лондонской бирже.

Беларусь же отстояла свои национальные интересы, жемчужину нашей экономики «Беларуськалий», и в очередной раз доказала всем, что мы суверенное и независимое государство, которое надо уважать. А совместные действия белорусских и российских правоохранителей, по расследованию темных махинаций Керимова, нанесших ущерб как нашей стране, так и России, показали: союз наших двух стран вовсе не пустой звук. Вместе мы - сила. И вместе мы можем противостоять и стихийным бедствиям и мировому кризису и махинациям олигархических проходимцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.