Павел Каллаур прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси: Совершенно понятная ситуация, сезонный спрос, который немного скорректирован на определенную тактику поведения нефтеперерабатывающих предприятий. Идет сезонный спрос, который непосредственно немного скорректирован этим переговорным процессом с Россией.

Понятно, что ход дискуссии дает возможность для фантазии экономическим агентам и населению. Да, мы имеем сейчас повышенные ожидания от населения, которые выражаются во всяком случае в уменьшении чистого сальдо в покупке валюты на рынке. Вы знаете, по январю население миллионов 45 купило больше, чем продало, по февралю мы ожидаем, что это будет либо нулевой эффект, либо незначительное сальдо.

Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%