Новости Беларуси. 12 февраля Павел Каллаур прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси
Новости Беларуси. 12 февраля Павел Каллаур прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Совершенно понятная ситуация, сезонный спрос, который немного скорректирован на определенную тактику поведения нефтеперерабатывающих предприятий. Идет сезонный спрос, который непосредственно немного скорректирован этим переговорным процессом с Россией.
Понятно, что ход дискуссии дает возможность для фантазии экономическим агентам и населению. Да, мы имеем сейчас повышенные ожидания от населения, которые выражаются во всяком случае в уменьшении чистого сальдо в покупке валюты на рынке. Вы знаете, по январю население миллионов 45 купило больше, чем продало, по февралю мы ожидаем, что это будет либо нулевой эффект, либо незначительное сальдо.
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Что касается других внешних факторов, в частности, российского налогового маневра, он предусмотрен в прогнозах по денежно-кредитной политике, включая бюджетную. Павел Каллаур заверил, что его влияние не усугубит ситуацию на валютном рынке нашей страны.