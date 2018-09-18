Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Новости Беларуси. 18 сентября Президенту белорусские производители показали свои новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о самом широком ассортименте товаров. У выставочного центра «БелЭкспо» недалеко от Дворца Независимости разместилась целая экспозиция. На ней можно было увидеть и экспериментальные образцы и вещи, которые уже сходят с конвейера. Александр Лукашенко ознакомился с представленными образцами и поделился выводами от увиденного. Есть за что похвалить, но и покритиковать – тоже. Например, некоторые компоненты лучше бы были отечественными.

Готовить сани с пометкой «сделано в Беларуси», а вернее все необходимое для развития лыжного и биатлонного спорта, традиционно успешного, для наших соотечественников начали еще весной. Тогда на встрече с олимпийскими чемпионами Александр Лукашенко поручил создать все необходимые условия для базовой подготовки тех, кто придет на смену нынешним чемпионам.

От амуниции до техники, обслуживающей лыжные трассы, должно быть сделано руками белорусов, по максимуму, из отечественных материалов. Сегодня главе государства продемонстрировали снегоуплотнительные и лёдозаливочные машины, ратраки, снегогенераторы, произведенные на МТЗ. Эти универсальные агрегаты можно использовать круглогодично. Только меняй навесное оборудование. Например, эта снегоуплотнительная машина хороша для наших горнолыжных баз и курортов, её стоимость на треть дешевле зарубежных аналогов. Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортиинвентарь и музыкальные инструменты

Увидеть в деле эти экспериментальные образцы, сможем уже зимою. Равно, как и опробовать спортивный инвентарь – лыжи, ботинки, крепления, мази и палки – наладить их производство в Беларуси, также поручал Президент. Александр Лукашенко, большой поклонник лыжных прогулок, от того, с практическим знанием дела скрупулезно осматривал каждый образец.

Главное требование к абсолютно всем новинкам – соблюдение баланса цена-качество. Это особенно важно, ведь абсолютное большинство товаров отправятся детско-юношеские спортивные школы.

Когда речь идет о подготовке и тренировках звезд большого спорта, качество должно быть в разы выше. И если наши спортсмены не раз доказывали, что они лучшие в мире, то и снаряжение не должно уступать мировым лидерам. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужны через год такие лыжи. Чтобы у нас остался только один сегмент – спортсмены. Вот спортсмены, там пока да, вы не сделаете. Это несколько лет вам надо работать. Но это ваша цель.

Здесь же, в выстовочном центре «Белэкспо», абсолютный дебют у белорусских лыжероллеров. До этого в нашей стране их не производили. Эти образцы на 90% белорусские. Кстати, буквально накануне их обкатала многократная чемпионка мира по биатлону Алена Зубрилова. А вот глава государства, усомнился в их качестве, вспомнив свой неудачный опыт теста этих лыжероллеров.

Александр Лукашенко:

-Это такие, что ты мне показывал?

-Ну они доработанные.

-Он мне дал какие-то лыжи, месяца три назад. Я надел эти лыжи и с горки под моим весом...я чуть не упал. Они не катят вообще.

-Это уже 7-й вариант. Было отслоение или растрескивание резины.

Если производство спортивных принадлежностей в Беларуси фактически создается с нуля, то производство музыкальных инструментов сейчас переживает, фактически ренессанс. Речь об этом зашла во время встречи главы государства с творческой молодежью. Выяснилось, что инструментов попросту не хватает на всех желающих посвятить себя искусству.

Сегодня Александру представили сделанные в стране пианино, баяны и даже балалайки. Еще один дебют – первая белорусская скрипка. Полностью хэнд-мэйд руками Александра Сурба сегодня зазвучала под смычком белоруски.



Такие скрипки в Беларуси могут делать три-четыре мастера, каждый – не больше 8 инструментов в год. Еще сложнее дела обстоят с производством балалаек и домр.

Руслан Макаревич – мастер из Пинска единственный в Беларуси делает эти инструменты. Александр Лукашенко поручил сделать все возможное, чтобы у талантливого человека обязательно были ученики и мы вовсе не потеряли эти уникальные знания.

Александр Лукашенко:

Тебе задача – ты должен найти пару человек-помощников. Мы заплатим. Скажешь, сколько надо. За это надо платить. Потеряем его (Руслана Макаревича – прим. ред.) все, крест будет. Потом будем еще и покупать специалиста.

Таких инструментов в Беларуси пока 7. Производства нашей Молодечненской фабрики, целый оркестр из 6 инструментов в одном баяне. Виртуозное владение инструментов продемонстрировал Виталий Воронко. Многие инструменты, на которых сегодня учатся играть будущие звезды мирового искусства достались нам в наследство от СССР и это, конечно, с одной стороны неплохо – качество было на века. Вот только век сменился, они морально устарели и некоторые экземпляры, как например, баяны или пианино, проще и дешевле перевыпустить, чем починить.