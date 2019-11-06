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Ставка рефинансирования снижается до 9%

06 ноября 2019 15:27
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Новости Беларуси. Это исторический минимум. Решение принято 6 ноября правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки экономический рост ускоряется.

Согласно решению правления Нацбанка, ставка рефинансирования будет снижена до 9 % годовых с 20 ноября.

Больше новостей экономики за 6 ноября здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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