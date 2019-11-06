До 7 ноября аграрии должны были окончательно освободить поля от урожая-2019. Какую культуру убирали последней

Новости Беларуси. 6 ноября в Беларуси официально завершается уборочная. Справиться до 7 ноября – такую задачу поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2019 год был непростым для аграриев, но, несмотря на погодные аномалии, в целом сложился благополучно. По некоторым позициям даже опередили уровень 2018-го. Сейчас особое внимание вспашке зяби и качеству выполнения работ. От этого напрямую зависит уже будущий урожай. Тему продолжит корреспондент Александр Добриян. То, что последний бой трудный самый, хорошо знает Иван Шашолко. Последнее в этом году кукурузное поле кажется бесконечным.

Иван Шашолко, механизатор ОАО «Прудокское»:

Такую, конечно, сложно. Вы же видите сами, что взад-вперед. Хорошую кукурузу нормально убирать, а такую, конечно, сложно. Она уже высохла. Всегда остается напоследок самое трудное.

На последних гектарах разговор не о рекордах. Руководитель хозяйства Сергей Яросевич говорит: показывать поля нужно было пару месяцев назад, за теми посевами не было видно комбайн. Это же поле – напоминание о том, каким тревожным выдался 2019-й.

Сергей Яросевич, директор ОАО «Прудокское»:

Год для нашего хозяйства, конечно, выдался не таким, как мы планировали и рассчитывали. Последние гектары, которые мы сейчас убираем – это последствия засухи, которая была в июне. Май-июнь, когда мы уже определялись с уборкой рапса: убирать, не убирать на зерно или корма. Убрали рапс и посеяли эту последнюю кукурузу, которую мы сейчас убираем.

Не расслабляться – такой была установка на последнюю неделю уборочной кампании 2019 года Александра Лукашенко. В прошлый вторник глава государства поручил завершить уборку всех культур на полях страны до 7 ноября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать. Тем не менее, мое впечатление (несмотря на то, что их немного), что расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, здесь просто халатное отношение. Я понимаю: люди устали, нагрузка огромная, но завтра зима будет. Отдохнем. У крестьян было всегда так. Ладно, я вас не буду уговаривать: не дай бог, кто-то после 7 ноября чего-то не доделал.

Каждую осень аграрии сдают экзамен на профессионализм. Есть урожай, будет и молоко и мясо, а значит, и достойная зарплата.

Александр Добриян, корреспондент:

Вот они, последние гектары урожая 2019 года. Уже завтра на это поле придет трактор с плугом и будет поднимать зябь. Все самое лучшее давно в закромах, но убрать до последнего початка нужно и такой урожай. Сегодня на счету каждая тонна кормов.

Тщательно перемолотую кукурузную массу смешают с подсырной сывороткой и отправят на созревание в силосную траншею. В смеси с другими добавками она станет сбалансированным кормом для буренок. В связи с непростыми погодными условиями многие посевы кукурузы были переведены из зерновой группы в корма.

В результате по зерну кукурузы страна в 2019-м минусует. Намолочено 1 миллион 300 тысяч тонн при средней урожайности чуть выше 76 центнеров с гектара. Год назад урожайность была выше на 10 %.

На кукурузокалибровочном заводе экспериментальной базы «Крыничная» уже думают о будущем урожае. До конца марта предприятие будет работать в круглосуточном режиме, чтобы в апреле все хозяйства страны были обеспечены качественным посевным материалом.

Николай Павлечко, заместитель директора экспериментальной базы «Крыничная»:

На завод поступило 22 тысячи 550 тонн початков кукурузы. Эти початки доработаны, произведена сушка, обмолачивание. Засыпали в силосы для временного хранения. Сегодня производится калибровка семян. Я считаю, что мы в этом году, с учетом поступления початков на завод, можем получить 10 тысяч тонн семян.