Новости экономики за 06.11.2019

Новости Беларуси. Когда будет снижена ставка рефинансирования? Какие проекты реализуют вновь зарегистрированные резиденты индустриального парка «Великий камень»? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка рефинансирования снижается до 9 % ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДВА НОВЫХ РЕЗИДЕНТА ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» НА ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» представлен на второй международной выставке импортных товаров и услуг, которая 5 ноября открылась в Шанхае. 6 ноября зарегистрированы два новых резидента «Великого камня».

Один из них создаст в парке научно-исследовательский центр для разработки спутниковых систем коммуникации и контроля. Второй реализует проект в области промышленной полиграфии. Кроме этого, индустриальным парком подписан меморандум о сотрудничестве с Инчуаньской технико-экономической зоной. МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ МЕДИЦИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В БАКУ Мировые тренды медицины, технологии, оборудование будущего и новейшие лекарственные препараты. Все достижения современной медицины представлены на международной выставке инноваций в Баку. Это крупнейшая на Кавказе и единственная в Азербайджане выставочная площадка, охватывающая инновации в области медицины и здравоохранения.

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