Технических претензий к БелАЭС нет. Эксперты МАГАТЭ дали оценку

Новости Беларуси. Никаких технических претензий к БелАЭС нет. 4 марта завершилась 12-дневная миссия МАГАТЭ в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты высоко оценили ядерную инфраструктуру, необходимую для запуска БелАЭС.

Станцию проверяли по 19 направлениям, в том числе законодательную базу, ядерную безопасность, охрану окружающей среды, аварийное реагирование. Специалисты МАГАТЭ выделили пять успешных практик, которые другие страны могли бы позаимствовать у нас, а также дали семь рекомендаций по совершенствованию работы будущей АЭС. Они коснулись в основном нормативно-правовой базы и обслуживания станции. Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ:

Атомная станция находится на заключительной стадии к пуску. Я уверен, что Беларусь, белорусский персонал смогут эксплуатировать эту станцию надежно, безопасно весь проектный срок – 60 лет и еще на продлении срока, то есть целое столетие. Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ в соответствии со всеми требованиями безопасности МАГАТЭ. Приглашая все проверки, является образцово-показательной страной. Далеко не каждая страна приглашает все проверки МАГАТЭ. Александр Лукашенко об усилении безопасности на БелАЭС: второй Чернобыль Европа не переживёт