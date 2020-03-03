Как добиться экономического успеха? Опыт белорусского региона

Новости Беларуси. Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе начнет работу в июле. Регион активно развивает пищевую индустрию и агропромышленный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 тысяч тонн мяса, более 120 тысяч тонн молока и почти на миллиард рублей выпущенной промышленной продукции. Так сработали здесь в 2019 году.

При этом Дзержинский район успешно работает и по другим направлениям, и сегодня он один из лидеров в Беларуси. Открываются новые предприятия, которых сегодня более двух десятков. А доля налоговых поступлений от частного бизнеса достигла 60 %. Прирост только промышленного производства за 2019 год составил 177 %. Немалую роль в успехах Дзержинского района играет свободная экономическая зона «Минск».

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:

Первые 7 лет идут значительные льготы по налогам. Для них это очень выгодно – первые 7 лет они экономят деньги. Есть возможность экономить эти деньги, вкладывать их в производство, в дальнейшее развитие. За прошлый год «Штадлер» где-то на 20 млн долларов пристроил еще один цех и создал более 300 новых рабочих мест. Для нас это очень важно.

Важным в Год малой родины видится и социальное развитие региона. В этом направлении также все достойно. Активно строится жилье и объекты социальной сферы. За последние 10 лет район прирос почти на 7 тысяч человек.