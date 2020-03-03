Макей: мы ценим поддержку Венгрии во всех исключительно сферах

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и ЕС не должны отравляться санкциями. Об этом 3 марта говорили в белорусском МИДе на встрече с делегацией из Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отношения Беларуси и ЕС не должны отравляться санкциями. Об этом 3 марта говорили в белорусском МИДе на встрече с делегацией из Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта страна стремится укрепить отношения между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Выгодное географическое положение позволяет Беларуси быть своеобразным мостом для Венгрии в решении этого вопроса. Тем более, наша страна председательствует в ЕАЭС и является важным партнером Европейского союза. И такое взаимодействие строится не на санкциях, а на диалоге.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Я хотел бы отдельно отметить высокую степень понимания между нами в вопросах развития диалога между Беларусью и Евросоюзом и очень ценную для нас поддержку Венгрии во всех исключительно сферах и областях.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии:
Венгрия запустила программу «Восточное открытие» в 2010 году. И сегодня мы видим, что были правы, потому что мы видим, как меняется динамика экономики – она растет. На эту динамику влияют не только западные решения, но и восточные.
Венгрия также готова сотрудничать в ядерной энергетике и по закупкам техники. Уже в марте там поставят на рельсы первые 11 белорусских двухэтажных поездов. Подписан договор на поставку еще 40 таких же.
По итогам переговоров принята программа сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Кроме того, венгерский «Эксимбанк», ранее уже выделявший средства на совместные проекты, снова открыл кредитную линию на 40 млн евро.