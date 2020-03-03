Макей: мы ценим поддержку Венгрии во всех исключительно сферах

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и ЕС не должны отравляться санкциями. Об этом 3 марта говорили в белорусском МИДе на встрече с делегацией из Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта страна стремится укрепить отношения между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Выгодное географическое положение позволяет Беларуси быть своеобразным мостом для Венгрии в решении этого вопроса. Тем более, наша страна председательствует в ЕАЭС и является важным партнером Европейского союза. И такое взаимодействие строится не на санкциях, а на диалоге.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Я хотел бы отдельно отметить высокую степень понимания между нами в вопросах развития диалога между Беларусью и Евросоюзом и очень ценную для нас поддержку Венгрии во всех исключительно сферах и областях.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии:

Венгрия запустила программу «Восточное открытие» в 2010 году. И сегодня мы видим, что были правы, потому что мы видим, как меняется динамика экономики – она растет. На эту динамику влияют не только западные решения, но и восточные.





Венгрия также готова сотрудничать в ядерной энергетике и по закупкам техники. Уже в марте там поставят на рельсы первые 11 белорусских двухэтажных поездов. Подписан договор на поставку еще 40 таких же.