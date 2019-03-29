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С 1 апреля базовая арендная величина увеличится на 79 копеек

29 марта 2019 16:52
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Новости Беларуси. Сумма составит 16 рублей 90 копеек. Показатель используется при расчетах арендной платы за площади, которые находятся в государственной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это применимо к собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 % акций государства, а также капитальных строений, машиномест, изолированных помещений на рынках и в торговых центрах. Размер арендной платы напрямую не связан с размером базовой величины и не влечет за собой автоматического роста арендной платы.

Больше новостей экономики за 29 марта здесь.

 

# Аренда помещений в Минске # Экономика

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