Тарифы на энергоресурсы для населения в Беларуси будет регулировать Правительство, на ЖКУ – исполкомы

Новости Беларуси. Тарифы на энергоресурсы для населения в Беларуси будет регулировать правительство, а на жилищно-коммунальные услуги – исполкомы. Это отметили в министерстве ЖКХ страны.

Нормативы на тепло, электроэнергию и газ, скорее всего, будут едиными по всей республике, а на услуги будут территориально отличаться. Так как местные органы власти при формировании тарифов на техническое обслуживание, капремонт, водоснабжение и канализацию будут учитывать особенности той или иной территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой механизм станет основой подхода, который заложен в новой Программе развития ЖКХ Беларуси до 2015 года. Этот вопрос также обсуждался 1 марта на заседании Совета Министров.