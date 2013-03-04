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Тарифы на энергоресурсы для населения в Беларуси будет регулировать Правительство, на ЖКУ – исполкомы

04 марта 2013 09:44
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Новости Беларуси. Тарифы на энергоресурсы для населения в Беларуси будет регулировать правительство, а на жилищно-коммунальные услуги – исполкомы. Это отметили в министерстве ЖКХ страны.

Нормативы на тепло, электроэнергию и газ, скорее всего, будут едиными по всей республике, а на услуги будут территориально отличаться. Так как местные органы власти при формировании тарифов на техническое обслуживание, капремонт, водоснабжение и канализацию будут учитывать особенности той или иной территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой механизм станет основой подхода, который заложен в новой Программе развития ЖКХ Беларуси до 2015 года. Этот вопрос также обсуждался 1 марта на заседании Совета Министров.

# Экономика # Государственная политика в области энергетики # Государственная политика

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