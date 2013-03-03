Председатель Республиканской конфедерации предпринимательства: Годами работать без прибыли могут только белорусские бизнесмены

О правилах игры в белорусском бизнесе ведущий программы Неделя на СТВ говорит с Виктором Маргеловым — главой конфедерации предпринимательства и членом Совета по развитию бизнеса, а еще бизнесменом с огромным стажем.

Виктор Егорович, белорусский бизнес дорос до статуса, когда он уже может участвовать в производстве? Ведь справедливый упрек бизнесу со стороны государства в том, что наш бизнес не участвует в производстве, не производит материальных благ. Что-то откуда-то привез, продал и получил выгоду.

Виктор Маргелов, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Я вам скажу, что наш бизнес как раз таки по отношению к бизнесу соседних стран весьма нацелен на производственную сферу. Порядка 20% бизнеса у нас в производстве. 13% - в строительной отрасли. Но, действительно, порядка 50% малого бизнеса у нас в торговле.

А в Германии половина бизнеса создают ВВП страны...

Виктор Маргелов:

Я вот, например, в США видел. Приехала Тойота, вложила 2 миллиарда в огромный цех по сборке автомобилей и несколько тысяч малых предприятий во всем округе Миссисипи работает на эту Тойоту. Один делает одну болванку, другой другую. Скажите, в нашей стране где хоть один конвейер работает по такому принципу?

А что мешает - бюрократия, закон нужен... Что нужно, чтобы создать кучу малых предприятий, которые будут делать те же болванки для МАЗа или МТЗ, например?

Виктор Маргелов:

И закон нужен, и менталитет менять у руководителей государственных предприятий. Потому что они, по сути дела, не могут оторваться от натурального продукта, то есть все в замкнутом цикле - и болты делают внутри завода, и болванки.

То есть это госпредприятия вас не хотят пускать?

Виктор Маргелов:

В целом, да.

А вы хотите туда?

Виктор Маргелов:

Да, мы хотим. При условии, что созданы будут кое-какие другие условия. Прежде всего у нас должны быть выстроены нормальные отношения, в том числе и с бюджетом, и государственные закупки должны быть отрегулированы.

Виктор Егорович, так вам и карты в руки. Вы же член Совета по развитию предпринимательства. А Президент на неделе сказал, что как раз таки этот Совет должен стать связующим звеном между бизнесменами (малым бизнесом) и государством.

Виктор Маргелов:

Чиновники, которые видят нашу передачу, не дадут сказать, что я вру. Мы постоянно занимаемся решением в том числе и вышеуказанных проблем. Их нужно решать. И национальная платформа бизнеса Беларуси прошлого года четко указывала - если мы хотим развить производственное предпринимательство, нам нужно решить комплекс проблем. Не две проблемы из десяти и даже не девять, а все десять основных для того, чтобы пробить этот тромб, чтобы мы могли развивать это производственное предпринимательство.

Малый бизнес готов тратиться на социальные нужды? Ведь на государственном предприятии пускай и не очень высокая зарплата, но работник знает, что у него больничный есть, что он имеет право на отпуск и так далее. На частных предприятиях далеко не везде так. И это не секрет.

Виктор Маргелов:

Я думаю, вы это немножко преувеличили. Я вам скажу честно, нам в стране повезло - у нас очень социально ответственные бизнесмены. И я вам скажу, конечно они смотрят в свой карман, но не менее тщательно они смотрят в карман своих работников. И поверьте, годами работать без прибыли (некоторые обыватели будут смеяться, что такое возможно) могут только белорусские бизнесмены, когда они хотят удержать свою команду, раздавая все, или даже больше, на зарплату. А все для того, чтобы сохранить перспективу для работы. Я таких знаю тысячи предприятий. Тысячи. Что касается социальных гарантий, за редким уже сегодня исключением, где начинающие микропредпрития не платятся бюллетени или не даются отпуска. На большинстве предприятий эта проблема давно решена. То, что зарплата в конвертах, это есть просто определенные виды бизнеса, они где-то остались. А в целом эта проблема, скажем, уже уходит на второй план.

То есть зарплаты в конвертах на рынках у нас уже не платят?

Виктор Маргелов:

У нас почти уже не платят зарплаты в конвертах. Это небольшая доля по сравнению с девяностыми годами. К настоящему времени это уменьшилось, грубо говоря, в раз пять. Это точно, поверьте.

В случае вашего бизнеса, я вам охотно верю. Буквально до начала нашей записи я был в вашем магазине. Изучил стенд. У вас там есть приписка - по итогам месяца за успешную работу доплата... Это у вас практика?

Виктор Маргелов:

Да. Это, считайте, элемент социалистического соревнования, если посмотреть с тех времен. Мы зарплату делим. У нас комиссия из членов трудового коллектива и, понятно, администрации. И мы вместе делим фонд зарплаты - что заработали делим по заслугам, скажем так. Нормальная практика. В нашем предприятии профсоюз действует. И не то что нет противоречий, мы помогаем друг другу. Некрасиво, я считаю, сделать добро, а потом хвастаться на всю страну, что ты сделал. Возможно, некоторые пользуются этим.

Почему некрасиво? В США, допустим, есть негласное правило - заработал миллион, тысячу потрать на благотворительность. А иначе считается неприлично.

Виктор Маргелов:

Пускай и тысячу. Это все-таки даже не 10% , в сего 0,1%. Но, наверное, уже можно таким образом регулировать благотворительность. Но, поверьте, что мы тратим больше.

Достаточно много делается для упрощения процедуры ведения бизнеса - и Директива №4, и Декрет №6, которые упрощают процедуру ведения бизнеса в малых городах и сельской местности. Как это все работает на практике? Вам проще стало дышать? Тех самых проверок, которые вы упрекали, стало меньше?

Виктор Маргелов:

Удалось, действительно, найти важный баланс между интересами бизнеса и государства в плане проверок. Их действительно меньше. Они действительно точечные. Есть другие вещи. Ценообразование освободилось, развязало руки для многих.

Это хорошо или плохо?

Виктор Маргелов:

Это хорошо.

Но ведь это значит, что цены на рынке могут взлететь до небес. Или все урегулирует конкуренция?

Виктор Маргелов:

Это важный элемент на пути к цивилизованному рынку. Я понимаю ваш намек на то, что следующим самым главным регулятором должна стать конкуренция. Значит, от государственного регулирования мы должны перейти к хорошей, качественной, добросовестной конкуренции. Мы пока зависли, действительно, между «здесь» и «там» - государственное регулирование отменили, а хорошую конкуренцию пока не наладили.

Почему в Минске на рынке джинсы стоят 100 долларов, а в Вильнюсе в магазине - 30-40 долларов та же торговая марка?

Виктор Маргелов:

Сегодня, к сожалению, наши мелкие предприниматели на рынках больше выбирают стратегию не торговли с оборота, а торговлю с наценками. То есть найти одного покупателя и подороже продать товар, нежели найти трех, которым продать подешевле.

А это вопрос какой плоскости - менталитет нашего покупателя или незрелость нашего бизнеса?

Виктор Маргелов:

Это вопрос комплексный. Сегодня наша рыночная торговля стремительно теряет долю на рынке. Если 7 лет назад доходила доля продаж на рынках от общего товарооборота страны до 38%, то сегодня она уже упала ниже 19%. Люди действительно значительно меньше стали ходить на рынки. Эту долю отобрали крупные сетевые структуры. И в этих условиях на рынке и в торговых центрах очень дорогие аренды, налоги. И то, что люди самостоятельные, они не могут создать дееспособную структуру с низкой себестоимостью благодаря таким экономическим условиям. У них остается только один путь - повышать цену и ждать, что из этого выйдет. Это тоже не вариант. И в связи с этим говорят о том, что в существующих условиях нет у таких торговцев перспективы. Они должны думать сегодня, как завтра быть конкурентоспособными. Это действительно огромная проблема для мелких торговцев.

Рано или поздно крупные гипермаркеты съедят всю эту мелочь?

Виктор Маргелов:

Если не будут приняты условия для выравнивания условий субъектов хозяйствования, потому что здесь другая проблема есть. Сегодня наши крупные сетевые структуры, благодаря вот этому правовом вакууму, получили на столько сильные конкурентные преимущества не по заслугам, не по труду, а потому что они крупные и сильные. Поэтому они безраздельно могут для большинства поставщиков диктовать свои условия. А в то же время наши мелкие рыночные торговцы неразворотливы и действительно не склонны к кооперации и созданию дееспособных структур, в том числе торговых центров, которые были бы концептуальны. Тогда конкуренция была бы другая - джинсы к джинсам, кофточка к кофточке.

Все равно же предприниматели, которые продают джинсы, в любом случае между собой договорятся. И никогда не будет у нас таких огромных скидок, как в Европе.

Виктор Маргелов:

Вы знаете, не слишком надейтесь, что если мы не займемся конкуренцией, то у нас будут цены по 5 долларов от того, что мы монополизируем розничную торговлю крупными сетевыми структурами. Там все сложнее и только лишь потому, что там в Европе все равно конкуренция есть, там есть и скидки. Ключ к решению вопроса один - нам нужно создавать действительно реальную конкуренцию, когда вы идете за джинсами и знаете как минимум три-четыре конкурирующих предложения. Тогда это реальная конкуренция. Когда вы идете и вас просто облапошивают, не важно в крупном торговом предприятии или на рынке, не будет для вас дешевых цен никогда. Если мы быстрее осознаем, что нам лучше для всех - и для бизнеса, и для потребителя, тогда этот срок придет быстрее. Но, поверьте, прежде всего это должно сформироваться во всех наших головах. А это самое сложное.