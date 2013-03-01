Александр Лукашенко раскритиковал Правительство (полная телеверсия от 1 марта)

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал Правительство за пассивность, отсутствие инициативы и неумение работать на упреждение негативных явлений. 1 марта под председательством главы государства прошло заседание Совмина на тему итогов развития Беларуси в 2012 и задач на год текущий. Такая форма работы закреплена Конституцией.

В заседании принимали участие высшие должностные лица страны, руководители ключевых предприятий и ведомств, приглашены также председатели комиссий Парламента, руководители управлений и важнейших отделов правительства, а также Администрации Президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ситуация в нашей стране и причина моего сегодняшнего присутствия на заседании Правительства не в том, что у нас что-то очень плохо. Или даже плохо. Ситуация характеризуется тем, что у нас недостаточно хорошо, не так, как нужно, как хотелось бы. Поэтому в этот решающий год пятилетки для нас очень важно определиться и, определившись, сработать так, чтобы через 2-2,5 года, когда мы соберемся перед всем народом на Всебелорусское народное собрание, не так было стыдно. Хотел бы, чтобы заседание Правительства не превратилось в самоотчет. Все статистику знаем, знаем, как сработало Правительство, как сработали регионы, премьер-министр, вице-премьеры, члены Правительства и губернаторы наши. Меня интересует в выступлениях одно: если плохо по тем или иным направлениям, как будем действовать, чтобы было лучше, чтобы было хорошо. Я об этом скажу, но, забегая вперед, отмечу, ситуация, которая у нас сложилась в прошлом году, категорически недопустима в этом году. Скажу вам по-мужски, даже той части женской аудитории, которая здесь присутствует: повторение прошлого года будет означать немедленную отставку Правительства. Я, когда говорю Правительства, Семен Борисович, Вы правильно подняли голову, я имею в виду и Вас. Губернаторов. Не лично Вас, а губернаторов. Потому что в противном случае мы превратимся в Правительство, которое жило до меня последний год. Когда мы вроде бы видели проблемы, но их замусоливали, мы их прятали, потому что не хотели решать. Я не хочу, чтобы мое Правительство уподобилось таким образом тому Правительству, которое было, и его постигла участь того Правительства. Вячеслава Францевича Кебича. Поэтому мы должны серьезно обсудить проблему, обид здесь быть не должно. Я наконец-то открыто должен высказать свою позицию.

Сегодняшнее заседание Правительства – не просто подведение итогов 2012 года. На это сразу обратил внимание президент. 2013 – это середина пятилетки. А значит от работы в этом году будет зависеть и пятилетний успех.

Александр Лукашенко:

Нынешний состав Совета Министров работает уже третий год. Это достаточный срок, чтобы делать выводы и давать объективные оценки. Я внимательно слежу за работой правительства, хорошо вижу все плюсы и минусы вашей деятельности.

Понятно, что последние годы были весьма сложными в связи с экономическим кризисом и рецессией в мире. На планете практически нет стран, которые не были бы в той или иной мере затронуты кризисом. Его негативные последствия коснулись и нашей страны. Поэтому надо признать определенную заслугу правительства в том, что в Беларуси не произошло обвала экономики.

Действительно, нам удалось в 2012 году закрепить позитивные тенденции в социальной сфере. Так, реальные доходы населения выросли на 21%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по стране в декабре 2012 года составила чуть меньше Br5 млн ($552), в том числе в бюджетной сфере – около $420 в эквиваленте. В 2012 году четырежды повышался размер пенсий: в феврале, мае, августе, ноябре. И в декабре 2012 года составил почти Br2 млн ($220). Вклады населения в банках на рублевых и валютных счетах увеличились в 1,6 раза.

Удалось обеспечить финансовую стабильность и макроэкономическую сбалансированность. Существенно замедлились темпы инфляции, получено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, достигнута стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке.

Сохранены золотовалютные резервы при полном и своевременном выполнении страной внешних и внутренних валютных обязательств. По важнейшим секторам белорусской экономики – промышленности и сельскому хозяйству – обеспечены в целом хорошие темпы роста. В Беларуси удалось собрать рекордный урожай – более 9 млн т зерна, в то время как во всех странах СНГ сбор зерновых сократился, притом значительно.

Казалось бы, все не так уж и плохо. Однако не все выполнено, что было намечено Правительством и утверждено указом Президента.

Больше всего, Михаил Владимирович, меня тревожит замедление динамики в основных секторах экономики, которое отчетливо проявилось во второй половине прошлого года. В результате не обеспечено выполнение 5 из 12 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития на 2012 год по валовому внутреннему продукту, продукции промышленности, материалоемкости в промышленности, энергоемкости ВВП и привлечению прямых иностранных инвестиций. Практически все области не достигли прогнозных значений по росту валового регионального продукта, а город Минск умудрился не выйти на уровень 2011 года (всего 96% при прогнозе 104,5%).

Особо хочу отметить главные недостатки в работе Правительства, от которых надо срочно избавляться. Прежде всего, это субъективный недостаток – пассивность и отсутствие инициативы, неумение работать на упреждение негативных явлений и порой боязнь принятия решений.

Вы, как всегда, ждете указаний и поручений от Президента, вместо того чтобы самим своевременно решать возникающие проблемы. Мне приходится постоянно «подталкивать» исполнительную вертикаль. Только после жестких требований Правительство и Национальный банк начинают действовать, да и то не всегда так, как надо, и в полном объеме.

С таким стилем работы, должен вам прямо сказать, по-мужски, вы, уважаемые члены Правительства, долго не продержитесь.

Вы погрязли в бесчисленных совещаниях, где решение вопроса просто «тонет». Чего только стоит ситуация с письменным отчетом Правительства выполнения поручений по итогам 2012 года. Чистой воды профанация. Докладываете, что практически все поручения выполнены, предлагаете снять их с контроля. Но к этому же отчету, вы это тоже знаете, прилагают заключение контролирующие органы, где убедительно доказывается, что 40% поручений, Михаил Владимирович, не выполнены. И как тогда понимать ваш отчет?

Я обращал на это ваше внимание еще в 2011 году, когда ставились задачи перед вновь назначенными членами Правительства.

Факты непродуманности решений, волокиты, срыва сроков реализации намеченного и невыполнение многих поручений Президента негативно характеризуют стиль и методы работы Совета Министров. Приведу несколько характерных цифр. В 2012 году всего на исполнении в правительстве и Национальном банке находилось 1715 поручений Президента. На сегодняшний день выполнено 1337 поручения (78%), не выполнено 127 поручений. По 265 поручениям сроки переносились в связи с их невыполнением, в том числе по 83 поручениям – более двух раз. До сих пор не внесена информация о выполнении 94 поручений.

Я не буду вдаваться в детали, но главная причина срыва сроков – пассивность и невысокий уровень дисциплины.

Так дело не пойдет! Исполнительская дисциплина – закон для всех. И надо иметь в виду, что это не просто поручения, они выстраданы вместе и формализованы решением Президента.

Если не поменяете стиль работы и ситуация в реальном секторе продолжит развиваться так же, как в конце 2012 и начале этого года, – прогноз 2013 года вы сможете опять успешно провалить. Образно говоря, все застарелые болячки остались там, где и были. Решать вопросы кардинально, оперативно преодолевать возникающие проблемы в социально-экономическом развитии так и не удается. Конечно, определенная работа в этом направлении ведется. Пока общая оценка – неудовлетворительно.

Владимир Ильич, меня беспокоит то, что наша основная отрасль до сих пор не может тенденцию ежемесячного сокращения производства, сложившуюся во второй половине прошлого года и продолжающуюся в настоящее время. Почему сокращаем производство таких экспортных товаров, как зерноуборочные комбайны, машины для дорожных и строительных работ, стальная проволока, подшипники, металлокорд, троллейбусы и другие?

Ряд предприятий сократили на 20-30% выпуск своей продукции и ее экспортные поставки. Если сжимаются внешние рынки для наших традиционных товаров, то где ваша инновационная продукция?

Посмотрите что творится, например, в «Лидагропроммаш». Здесь сложилась критическая ситуация: наполовину упал объем производства, наблюдается острый дефицит оборотных средств, отток кадров и рост социальной напряженности в коллективе. Неужели Правительство и губернатор поставили себе задачу довести это предприятие до банкротства? А ведь на него возлагаются надежды по производству техники для льноводческой отрасли страны – одной из приоритетных для нашего развития. И вообще, где эта техника? Очевидно, что нужны комплексные и эффективные меры, чтобы «вырвать» отстающие предприятия. И я всех вас предупреждал, что главное в прошлом и в этом году не те предприятия, на которых мы обычно, зацикливаясь, говорили об их росте, о том, что они главные, что они валообразующие и так далее. Надо было обратить внимание на те предприятия, которые кувыркаются из года в год. От элементарного наведения порядка и дисциплины до реализации проектов по модернизации.

А что получается на деле? У вас стало правилом наобещать в три короба, а затем просить о продлении срока. Вы даже можете включить в проект распоряжения Президента свою личную ответственность за выполнение тех или иных показателей, за те льготы и преференции, кредиты и субсидии, которые вы вместе с премьер-министром обычно выпрашиваете для подведомственных предприятий. А теперь возьмите и сами проанализируйте: в скольких распоряжениях президента и указах вы взяли на себя непосредственно ответственность за исполнение того или иного решения. И сколько вы не выполнили таких поручений.

Яркий пример – работа по техническому переоснащению, модернизации деревообрабатывающей отрасли. Мы уже об этом говорили. Из девяти подлежащих модернизации предприятий концерна «Беллесбумпром» проекты фактически не реализованы на восьми. На начало текущего года строительная готовность новых производств не превысила 50%. И это притом, что сумма государственной поддержки для модернизируемых предприятий деревообработки только за 2010-2012 годы превысила 800 млрд рублей.

Если бы мы вовремя ввели по программе эти предприятия в строй действующих, мы бы уже окупили эти затраты, которые были инвестированы государством из разных источников в эти предприятия. Но мы до сих пор этого не сделали.

Чтобы придать импульс реализации этих проектов, мне пришлось в конце прошлого года лично выезжать на эти предприятия. Чем это закончилось все прекрасно знают. Встает вопрос: почему я должен был этим заниматься, а не Вы, как премьер-министр.

Меня, Михаил Владимирович, удивляет Ваша позиция, когда Вы занимаете роль стороннего наблюдателя за тем, что происходит в Правительстве. А ведь Вы по своему образованию, знаниям, опыту и должности вполне можете вмешаться в любой конфликт и его решить.

Дошли до того, что создали какую-то комиссию для выяснения отношений с Жилиным там или еще с кем-то. А я вам должен сказать: эту комиссию, Михаил Владимирович, следовало создать по Александру Владимировичу Озерцу, недостатки которого вы в упор не видите, хотя их в его работе уйма. Один из них – низкое качество проработки вопросов инвестирования. Конкретный пример. Из-за выбора несостоятельного поставщика энергетического оборудования фактически сорвана реализация проекта модернизации Березовской ГРЭС. Запланированная на 2010 год поставка паровой турбины и турбогенератора до настоящего времени не завершена в полном объеме. Вопреки тому, что вы мне написали оба, что до нового года эта проблема будет решена. И положили там вместо печати свои головы. Как я сегодня должен поступить?

Еще в 2008-2011 годах «Брестэнерго» перечислило иностранному поставщику авансы в размере почти 20 млн евро.

Далее – государственные закупки в энергетике. Там никак не могут навести должный порядок. Злоупотребления, зачастую прямые хищения при проведении тендеров. Вынужден ежегодно вмешиваться в эти вопросы. Вот тут, Владимир Ильич, Ваши диктаторские замашки были бы полезны для того, чтобы навести порядок. Однако я могу привести еще один пример по «Камволю», когда мне пришлось опять приехать туда и вмешиваться в ситуацию. Когда Вы мне или группа во главе с Вами предложили рядом построить новое предприятие. То есть вложить деньги в стены, а не в модернизацию, не в оборудование.

Словом, все, что я сказал в адрес первого вице-премьера, это не значит, что он у нас самый плохой. Я просто хочу сказать вам, что при всем моем уважении к нему неприкасаемых в стране нет и никогда не будет.

Не могу не остановиться на инвестиционной деятельности в целом. Экономика не может динамично развиваться без наращивания инвестиций. И закономерно, что за эту сферу деятельности в Правительстве отвечает министр экономики. Но похоже, что увлечение либеральными рассуждениями и рыночными теориями, постоянные оглядки на зарубежных экспертов мешают Вам, Николай Геннадьевич, и Вашим коллегам, работающим в подобном стиле, эффективно заниматься вопросами инвестиций и другими очень серьезными вопросами, стоящими перед страной.

Нет глубокого анализа и деловых предложений. Мы который год подряд снижаем объемы инвестиций в основной капитал. Причем в большей степени за счет сокращения объемов инвестирования в активную часть основных средств. В обновление активной части основных средств, машинооборудование транспортных средств в 2012 году вложено лишь 42% общего объема капвложений против 46% в 2011 году. А надо, чтобы было не менее 50%. Снижение происходит на фоне стенаний на всех уровнях о нехватке кредитных ресурсов. Возникает вопрос: а зачем давать эти ресурсы, если они используются нерационально.

В этой связи хочу упрекнуть всех министров и губернаторов. Ваша работа по привлечению зарубежных капитальных вложений практически не видна. Вся ваша болтовня вокруг прямых иностранных инвестиций дала результат в 2011 году лишь на 1 млрд 400 млн долларов, что на 65% меньше, чем в 2011 году. И то, почти все пошло в непроизводственную сферу: торговлю и финансовый сектор. Здесь министрам и губернаторам не нужно даже и напрягаться. Сюда инвестиции могут прийти и без вашего участия.

Николай Геннадьевич, на Министерство экономики была возложена координация действий по привлечению иностранных инвестиций. Ваша роль в этих процессах совершенно не проявляется. Нет результатов работы инвестиционного агентства, которое специально создавали для этих целей.

Зациклились на приватизации и понимаете прямые иностранные инвестиции исключительно как продажу государственной собственности. Вот опять в Интернете обсуждают какие-то новые приватизационные списки. Мои подходы к приватизации остаются неизменными. Мы можем продать любой объект, но кампанейщины с продажей не будет. Принцип известен: хочешь купить – плати полную цену. И еще возьми обязательство вложить деньги в производство, сохранить рабочие места, обеспечить людям достойную зарплату и рост поступлений налогов в бюджет.

Чиновничьей или аппаратной приватизации у нас не будет. Как не будет и келейных продаж отдельным крупным бизнесменам. И на этом в разговорах о приватизации сегодня ставим точку.

Фактически провалено выполнение моего поручения вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Мы же договаривались, что под личную ответственность губернаторов и министров эта работа будет завершена в 2012 году. И все, что губернаторы и Правительство от меня требовало, – дебюрократизировать эту работу, продавать за одну базовую величину или дать право губернаторам и премьер-министру распоряжаться этими объектами как они хотят. И, тем не менее, работа была успешно провалена. В чем дело? Если не можете сами вовлечь в хозяйственный оборот, отдайте это имущество тем, кто может.

Нельзя признать удовлетворительной работу Правительства, местных органов власти по осуществлению инвестиционных проектов, реализуемых в нашей стране. В 2012 году предусматривалось завершить выполнение 76 проектов, включенных в республиканский перечень. Причем ни по количеству проектов, ни по срокам никто Правительство в спину не толкал. Сами так решили, назначили ответственных. И вот результат. К началу этого года не реализовано 37 проектов – половина.

О строительном комплексе. Отрасль никак не избавится от застарелых проблем. Здесь на регулярной основе фиксируются факты неэффективного использования бюджетных средств, завышения объемов и стоимости выполненных проектных и строительно-монтажных работ, приписки, махинации с расценками. Все в обществе, и я с ними согласен, говорят, что строительная отрасль, как и у наших соседей, это наиболее коррумпированная и, даже народ просто говорит, мафиозная отрасль.

По-прежнему имеются факты некачественного строительства жилья, в том числе типовых потребительских качеств, для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. За 2012 год органами государственного строительного надзора на объектах жилищного строительства выявлено более 30 тысяч дефектов и нарушений строительных норм и правил. Заказчикам и подрядчикам выдано 3 тысячи предписаний на их устранение. Оштрафовано свыше тысячи должностных лиц. Однако порочная практика бракоделов остается неистребимой.

У людей много жалоб на увеличение стоимости жилья. Это в значительной степени вызвано превышением нормативных сроков строительства. А ведь статистика по объектам, где тысячи контролеров в виде граждан, которые ждут это жилье и пишут письма в разные инстанции о нерадивости строителей. Что уж тогда говорить о производственных объектах, где нет такого общественного контроля. Не просто серьезная недоработка министра Анатолия Ничкасова, но и вице-премьера Анатолия Калинина, курирующего эту отрасль. Я еще раз хочу сегодня публично сказать, что я этого вице-премьера вообще не вижу. Не в том плане, что физически не вижу. Я не вижу эффективной работы, а ведь рассчитывали на молодого перспективного вице-премьера, что придет, засучив рукава, повернет так, как надо эту сферу, и не только эту, а и другие подведомственные. В вашей отрасли руководители должны быть строгими и решительными, жестко спрашивать за результат.

Вы обещали навести порядок в проектных организациях, решить наболевшие проблемы: сократить продолжительность всех этапов строительного цикла, обеспечить усиление ответственности за исполнение договорных обязательств, ужесточение требований к приемке объектов и увеличение гарантийных сроков их эксплуатации. Но осязаемых результатов до сих пор, Анатолий Николаевич, нет. Это не просто, подчеркиваю, Ваша недоработка, это очень серьезная и плохая организация дела.

Обещаний много, а реальных дел не видно. Наши строители должны работать производительнее и качественнее. Тогда и заработная плата будет соответствующей.

«Выдавливание» из заказчиков за счет роста стоимости объектов дополнительных денег на безбедную жизнь и «латание дыр» от бесхозяйственности плохо закончится для многих строительных начальников.

Кроме строительной отрасли у Вас, Анатолий Николаевич, много других сложных участков в работе: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь. Именно эти вопросы в наибольшей степени беспокоят наших людей, вызывают наибольшее число нареканий. Здесь нет серьезных подвижек в лучшую сторону. Взять хотя бы ситуацию с частными управляющими компаниями и товариществами собственников. Она до сих пор не урегулирована. Сколько можно топтаться на месте?

Для всех курируемых Вами отраслей главным является снижение затрат, надежная работа систем жизнеобеспечения, своевременное и качественное предоставление услуг. Поэтому Год бережливости – в первую очередь ваш год. Я требую уделить особое внимание качеству и энергосбережению в строительной отрасли, при эксплуатации зданий и сооружений, на отопление и горячее водоснабжение, которых ежегодно потребляется свыше трети энергоресурсов страны.

Еще раз хочу сказать Вам и всем, кто здесь присутствует: если мы жесточайшим образом, по-военному не наведем дисциплину во всех подведомственных вам отраслях, на предприятиях, дело будет дрянь для вас.

Вы не бойтесь того, что кого-то вы выгоните. Кто-то там стукнет, хлопнет дверью и уйдет. Пусть уходит. За пределы страны они не поедут – бездельники никому не нужны. А здесь поставьте дело так, лично вы, вице-премьеры и премьер-министр, чтобы без вашего ведома ни один уволившийся не устроился на работу.

Не дай Бог, Андрей Владимирович Кобяков, я Вас предупреждаю. Посмотрите куда устроены те, которые ушли или были уволены. И упаси Господь, мы только найдем, что где-то на каком-то уровне уволенный чиновник сел в теплое кресло, об этом уже немало сказано, – мало не покажется.

В этом весь корень проблем. Более того, чиновник, работая, создает себе укромное теплое место в какой-то коммерческой структуре. Увольняется, туда уходит, получает в 10 раз выше заработную плату и неплохо живет. Вот тут Комитету госконтроля надо разобраться. И такие коммерческие структуры должны быть просто уничтожены в течение суток. Без всяких разбирательств.

О селе. Должен отметить, Михаил Иванович, что не все в порядке у Вас в сельском хозяйстве. Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, большинство сельскохозяйственных организаций по-прежнему не располагают финансовыми ресурсами для расширенного воспроизводства. За прошлый год число убыточных организаций по отрасли возросло на треть, а сумма их чистого убытка – аж в 11 раз. В целом, или как это можно говорить, в среднем по отрасли, все вроде бы неплохо. А что будет делать с убыточными хозяйствами? Прямо скажу: рассчитывать на то, что долги спишутся, никому не стоит.

Серьезные вопросы с выполнением моих поручений в этой сфере. Далеко не все они реализуются должным образом. К примеру, три года не решаете задачу исключить хранение картофеля в буртах. Я специально называю эту простую проблему. Как информирует меня Комитет государственного контроля, в конце 2012 года в буртах находилось еще около 70 тысяч т картофеля. От этой практики не избавились во всех областях. Набили уже оскомину проблемы наведения порядка на мехдворах, фермах, зернотоках. К сожалению, к ним приходится возвращаться каждый год.

Не выполняются мои поручения по развитию льноводства. Деньги государство вкладывает огромные, а качественного результата как не было, так и нет. Даже не в состоянии обеспечить потребности одного льнокомбината – Оршанского – в необходимом льноволокне.

И одно из основных поручений: о реконструкции 1208 молочно-товарных ферм. К его реализации приступили год назад. Вопрос актуальнейший. Значимость огромная. Сколько было обещаний выполнить в срок. Однако в полном объеме в соответствии с современными требованиями реконструкция проведена лишь на 236 фермах. Еще 186 ферм приняты пусковыми комплексами. Объем выполнения крайне низок.

Когда-то, Михаил Владимирович, если Вы не запамятовали, я хорошо помню, у Вас целая была карта этих 1208 объектов. И я Вам поручил проконтролировать жесточайшим образом выполнение моего поручения. Вы до сих пор внятно не разобрались в проблеме, не приняли мер и не внесли предложения. Думаю, что у Вас немного времени. В первом квартале мы должны расставить все точки над «і» и дать соответствующую оценку губернаторам. Я говорил не раз, что это была лакмусовая бумажка в работе каждого губернатора.

Если кто-то считает, что такое неисполнение будет сходить с рук, то он очень сильно заблуждается. Настоятельно рекомендую нашей сельскохозяйственной вертикали, прежде всего губернаторам, взяться за дело. И не вынуждать меня на крайние меры.

Михаил Иванович Русый, я, как всем вице-премьерам, Вам говорю: соберите всех, кого Вы считаете нужным. Пока не настала весна. Доведите их все, не только мои, но выработанные нами требования. Что должен сделать каждый, по-старому говоря, колхоз, совхоз, фермерское хозяйство. Обозначьте срок – День победы. И все предприятия вылизать, вычистить, навести порядок, где нужно огородить. Тот, кто не исполняет, – делайте с ними по своему усмотрению все, что вы хотите. В противном случае я это сделаю с вами. Это касается, Михаил Иванович, не только Вас. Это может быть в меньше степени Вас касается. Это больше касается губернаторов, председателей райисполкомов и других.

О проблемах потребительского рынка. Сегодня это сфера Петра Петровича Прокоповича. Ускорившаяся в начале текущего года инфляция вызывает справедливые опасения у наших граждан. Михаил Владимирович и Надежда Андреевна, решение этой проблемы имеет важнейшее государственное значение. От этого сейчас зависит закрепление макроэкономической стабильности.

Если посмотреть за период с начала 2011 года, то к настоящему времени белорусский рубль девальвировался в 2,9 раза. При этом потребительские цены выросли в 2,6 раза. В том числе на продовольственные товары – почти в 3 раза, на непродовольственные товары и услуги – в 2,5 раза. У вас что, в ценообразовании стоит задача догнать и перегнать темпы девальвации?

Если мы в настоящее время не обуздаем инфляцию при относительно устойчивом курсе национальной валюты, то нарастим внутренние издержки и потеряем конкурентоспособность белорусской продукции, прежде всего в экспорте. Поэтому надо принять более энергичные меры для сдерживания инфляции.

Я требую прекратить вольницу в ценообразовании. Повторяю: я требую прекратить вольницу в ценообразовании. Нет такой необходимости. Правительству и Национальному банку нужно более эффективно осуществлять ценовое регулирование. За каждый процент роста вы ответите головой.

Доходит до глупости. Как мне докладывает Комитет госконтроля, некоторые руководители предприятий, следуя некоему графику помесячного изменения цен, утвержденному Правительством в начале прошлого года, в течение всего года увеличивали свои отпускные цены, воспринимая этот график как задание по росту цен.

Раскручивая инфляцию, мы сами себе создаем серьезные проблемы на потребительском рынке и осложняем процесс модернизации нашей экономики.

Уважаемые товарищи, важнейший блок работы Правительства – социальный. За него отвечает Анатолий Афанасьевич Тозик. Анатолий Афанасьевич, у меня складывается впечатление, что Вы в Правительстве работаете день до вечера. Вместо того, чтобы решать некие проблемы, начиная от спорта и заканчивая здравоохранением, Вы где-то пытаетесь красиво и пышно выступить в средствах массовой информации. Порой невпопад. То Вы начинаете вводить оплату в здравоохранении, то повышать цены на потребительском рынке, то еще что-то там заявите, от чего будоражит вся страна.

В последние годы образовался существенный разрыв между оплатой труда в бюджетной сфере и народном хозяйстве в целом. Сегодня это соотношение 80%. Надо 90%. Мы не должны проводить модернизацию за счет сдерживания роста заработной платы учителей и медицинских работников. Здесь нагрузка должна быть распределена более справедливо. Но и в бюджетной сфере надо серьезно упорядочить структуру. Прежде всего, убрать всякие надстройки, далекие от людей и их потребностей.

Я обращаю Ваше внимание, Анатолий Афанасьевич, что сегодня подготовка кадров по отдельным ключевым направлениям не успевает по времени за переоснащением ведущих предприятий. Поэтому сегодня здесь тоже требуется модернизация. Необходимо усилить практическую составляющую образования, чтобы не возникала необходимость у молодого специалиста доучиваться после прихода на работу в промышленность и год, и два, и три. Исключить непрофильную подготовку кадров, повысить эффективность использования материально-технических и финансовых ресурсов, обеспечить баланс интересов региона, отраслей, организаций.

Притом вчера, назначая троих ректоров, у меня состоялся с ними разговор. И очень интересно (свидетелем был Кобяков) один из ректоров высказал проблему, когда я у него спросил, какие проблемы в связи с тем, что нам придется сроки обучения сократить, программу адаптировать к потребностям времени и прочее. Он говорит: «Есть проблема. Вот 600 часов у нас, мы примерно где-то недополучим, но ничего, что преподаватель недополучит 600 часов. Мы им компенсируем, по зарплате определимся. Будет у них оплата по контролю за самостоятельной работой». Вы понимаете? То, что я там 10 часов недобрал, в лекциях, практических занятиях, я их доберу в контроле за самостоятельной деятельностью студента. Такого абсурда только у Маскевича можно найти. То кричали, что кадров не хватает в системе образования, то сегодня уже говорят, что кадры лишние. Часов видите ли не хватает. Смотрите – это вам дорого обойдется.

Наряду с вопросами образования, Анатолий Афанасьевич, Вы должны заниматься экономически эффективной занятостью. Здесь мои требования неизменны. Модернизация производства должны быть социально ответственной. Ведь не секрет, что до сих пор на некоторых предприятиях имеется избыточная численность. Переоснащая предприятие, мы не должны разбрасываться рабочими кадрами. Каждый высвобождаемый работник должен быть трудоустроен.

Я остановился лишь на некоторых острых проблемах, которые негативно влияют на динамику нашего развития, но и этого достаточно, чтобы сделать очевидный вывод: для того, чтобы переломить ситуацию, надо всем изменить отношение к делу. И прежде всего обеспечить выполнение задач по модернизации предприятий. Это наша стратегическая линия. Именно поэтому перед Правительством, Национальным банком, местными органами власти еще в прошлом году мною была поставлена задача комплексной модернизации каждого предприятия и экономики страны в целом. Я давал конкретные поручения о разработке во всех организациях плана модернизации. Хочу сразу расставить акценты: за эту работу отвечают члены Правительства, руководители местных органов власти и директора предприятий.

Петр Петрович Прокопович направлен в Правительство. Он непосредственно контролирует, вырабатывает систему контроля, в том числе первым в Правительстве организовывает эту деятельность. Но если вы, Михаил Владимирович и другие, думаете, что мы провалим план модернизации, мое требование, и за это ответит Прокопович, вы заблуждаетесь.

Уже с 1 января каждый руководитель должен обеспечивать решение задачи модернизации. В 2013 году нам надо сделать основной объем работ. Критерий эффективности модернизации – достижение годовой выручки от реализации продукции на одного занятого не менее 60 тысяч долларов. Это главное требование для всех. Тут уж не объедешь и не припишешь. Но если вы умеете приписывать деньги на счета – да ради Бога.

Сегодня почти 60% организаций с долей госсобственности имеют годовую выручку менее 20 тысяч долларов на каждого занятого. То есть им за три года объем выручки необходимо утроить. Если промедлят на старте, потом будет невозможно наверстать. Для этого Совет Министров и Нацбанк должны создать необходимые экономические условия для успешной модернизации. И хватит, Надежда Андреевна и Михаил Владимирович, работать «как бы не было хуже». Это и Снопкова касается. Вот мы боимся подвинуться по ставкам, мы боимся туда пойти, мы боимся сюда пойти. Это опять же говорит о том: лишь бы день до вечера. Пережили и ладно. Нам надо развитие. И вы сделаете все, что от вас зависит. Это не значит, что страну надо наводнять незаработанными деньгами. Но меры нужно соответствующие принимать. Не знаете как – ищите в мире опыт.

В 2013 году экспорт должен вырасти до 60 млрд долларов. Я уже устал говорить о необходимости расширения рынков сбыта белорусской продукции. Ваши действия в этом направлении похожи на имитацию бурной работы.

Например, по Латинской Америке. Вроде бы, обо всем договорились. С Кубой, Венесуэлой, Эквадором, другими государствами, Боливией. А в сухом остатке – одни переносы сроков выполнения моих поручений.

Владимир Ильич, собирайте всех и по проторенным путям езжайте туда и организовывайте дело.

Отчитались о поставка на 15 новых рынков. Но толку. 0,1% от общего экспорта. Вот вышли на 15 рынков. Однако прекратили поставки в 11 стран. Я думаю, Владимир Владимирович Макей, есть над чем подумать.

Во-вторых. Для нормальной хозяйственной деятельности организации и обеспечения расширенного воспроизводства банковская система должна решить ключевую задачу: сближение процентных ставок по кредитам в национальной и иностранной валютах. На сегодняшний день ставки по кредитам белорусских рублей являются неподъемными для предприятий. В то же время все видят, что банки в этой ситуации далеко не бедствуют. Пришла пора повернуть банковскую систему лицом к экономике. И как вы, Михаил Владимирович, будете поворачивать лицом к экономике, вместе с Ермаковой или сами.

Вот сидят с пистолетами, целый ряд. Приглашайте с пулеметами и поворачивайте. Вы знаете как поворачивать. У нас уже все руководители банков стали олигархами. И прежде всего, Петр Петрович, те банки, которых вы привели сюда. Я Вас предупреждал об этом. Хотят работать – пусть работают. В противном случае мы примем тот закон, который принят недавно в Российской Федерации. Никаких филиалов банка на территории Беларуси. Пришли, заработать решили.

Вам, Надежда Андреевна, прежде всего необходимо серьезно заняться вопросом доступности кредитных ресурсов белорусских рублей для реального сектора экономики. Но контролировать это надо жесточайшим образом. Только под конкретные цели и высокоэффективные проекты. И если сегодня взял, завтра верни.

Банковская система страны должна сформировать соответствующее предложение «длинных» денег для проектов модернизации. Кстати, и деньги банкам надо искать за пределами страны и привлекать их в страну. А их найти можно. Если у вас в Европе проблемы или в Америке, поезжайте в азиатские развивающиеся страны, банки, биржи и прочее, и там ищите эти деньги. Всем нужно искать другие источники. Не следует отказываться от внешних кредитных ресурсов, но только на выгодных для страны условиях. Это то, о чем я сказал.

В рамках заключенных с Китаем кредитных соглашений можно привлечь до 12 млрд долларов. И пора перестать переливать из пустого в порожнее. Необходимо начать в полное мере использовать потенциал кредитно-инвестиционного сотрудничества. Премьер-министр обязан держать эти вопросы на жесточайшем контроле. Учтите, что экспорт и модернизация должны быть тем локомотивом, который динамично потянет всю экономику.

Напоминаю еще раз: ссылки на нехватку ресурсов для модернизации не принимаются. Именно этим зачастую на местах прикрывают отсутствие рентабельных валютоокупаемых инвестиционных проектов. Каждое предприятие должно иметь план модернизации не просто на бумаге, подкрепленным эффективным бизнес-планом. Таким проектам государство окажет поддержку как прямым рублем, так и удешевлением кредитных ресурсов.

Для создания новых предприятий должны быть максимально использованы средства инновационных фондов. В 2013 году это более 3 трлн рублей, которые необходимо сконцентрировать на реализации важнейших проектов экономики будущего. Я сегодня хочу услышать, с каким проектами министры и губернаторы пришли на это заседание Правительства, каково ваше видение развитие отраслей, регионов, их нового облика и конкурентоспособности. Об этом у нас должен состояться принципиальный разговор.

Необходимо создать условия для реализации инициативы белорусских предпринимателей, вовлечение их в процесс модернизации экономики. На дня мы с вами встречались с представителем белорусского бизнеса. Они готовы включиться в эту работу. Ответственность за создание условий по привлечению общественного капитала, процесса модернизации возлагаю на губернаторов, председателей местных исполнительных, распорядительных органов.

Надо учитывать социальный аспект модернизации. Поэтому особе внимание нужно уделить увязке роста производительности труда с повышение зарплаты и увеличением реальных доходов населения. Зарплата должна быть заработана. При этом Правительству и Национальному банку следует принять меры по связыванию денежных доходов населения. С одной стороны за счет соответствующего предложения товаров и услуг на потребительском рынке, с другой – стимулируя население сберегать свои финансовые средства, в том числе и инструментами жилищной политики.

Сейчас задача заключается в том, чтобы не просто построить 2,5 млн квадратных метров жилья для нуждающихся с господдержкой, но и привлечь средства населения в строительство жилья на общих основаниях. А губернаторам нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить достаточное количество участков для индивидуального строительства с инженерной, транспортной инфраструктурой. И предупреждаю: не дай Бог только появится информация, что эти участки раздаются из-под полы и вы коррумпируете этот процесс – пеняйте сами на себя.

И последнее. Не забывайте, что нынешний год объявлен Годом бережливости. Поэтому важнейшая задача Правительства и местных органов власти – обеспечение максимально эффективного и рационального использования природных, топливно-энергетических, материальных, трудовых ресурсов. У нас имеются значительные резервы во всех сферах. Следует более активно искать пути сокращения издержек производства, снижения энерго- и материалоемкости продукции, бережно расходовать бюджетные средства. Все, от директора до рабочего, должны четко понимать, что экономия ресурсов, направление всех сил на модернизацию экономики – это не какая-то разовая акция, а вопрос экономической безопасности страны. Все общество должно быть мобилизовано на решение этих важнейших общегосударственных задач.

Давайте сегодня детально все обсудим. Если не сможем сегодня, то вы завтра выработаете максимальный алгоритм наших совместных действий. Я жду от выступающих, повторяю, не только констатации фактов. И мне не нужны самоотчеты. Прошу четко обозначить проблемы, пути их решений. Докладывать по существу поставленных вопросов. И прошу всех иметь в виду: если провалите этот год, вам придется уйти в отставку.

После главы государства слова взял премьер. Михаил Мясникович констатировал успехи национальной экономики в 2012 году. Они несомненно есть. У всех на слуху и озвучены статистикой. Однако недочетов в работе Правительства, а также выполнении поручений главы государства много. Премьер это признает. Необходимо завершить модернизацию. Без нее нового экономического роста не будет.

Михаил Мясникович привел интересные цифры. Сколько дополнительной выручки заработает та или иная отрасль после обновления производственных мощностей. Это сотни миллионов долларов. А еще сколько денег не хватает, чтобы завершить модернизацию.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Главная задача – изыскать дополнительные финансовые ресурсы. Наши расчеты говорят, что сегодня у нас на эти цели по году не хватает 60 трлн рублей.

Эмиссионное кредитование, понятно, недопустимо. Об этом президентом сказано не раз, и Правительство с Национальным банком строго руководствуются этой установкой. Внешних инвесторов недостаточно, хотя следует признать, что с зарубежными корпорациями мы работаем плохо.

Выход: делаем расчет только на собственные силы и возможности страны.

Премьер-министр настаивает на том, что приток денег населения в экономику должен быть больше. Инструменты предлагаются самые разные. Например, займы, какие были в советские времена. Назывались и другие.

Президента смутила требуемая на завершение модернизации сумма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вам надо 200, к примеру, трлн. Не хватает 60. Что такое 200 трлн? Откуда, из чего складывается эта цифра? Как вы ее вычисли?

Михаил Мясникович:

Уважаемый Александр Григорьевич, для этого можно открыть вот это слайд, совокупный. Здесь все достаточно подробно расписано.

Александр Лукашенко:

Вы на каждое предприятие поехали и составили план модернизации, хотите сказать? И цену посчитали?

Михаил Мясникович:

Я чувствую подтекст Вашего вопроса.

Александр Лукашенко:

Так а зачем чувствовать? Это же не секрет.

Михаил Мясникович:

О том, что, может быть, эти бизнес-планы завышены по стоимости.

Александр Лукашенко:

Это полная профанация и болтовня. Гарантирую вам. Вот сейчас, есть у Якобсона, я думаю, он тут прав, что у него уже за это время сформировалась очень хорошая группа специалистов, которая возьмет сейчас ваш план и мой план, и пересчитает, и покажет вам, что вы отбалды записали эти цифры. И в результате вам понадобится не 200 трлн, а те 150, о которых я говорю.

Я не зря поднял этот вопрос. Я ведь не с Луны свалился, и вы тоже. Мы с вами в советские времена деньги выпрашивали и обосновывали эти цифры, и так далее. Даже не в этом дело. Вы забыли опыт Китая. Мы с вами, в нашей с вами юности, ездили и туда изучать, с Вячеславом Францевичем Кебичем, изучать это опыт Китая. И вы видели с чего начинали китайцы. А прошло всего лишь 20-25 лет. И Китай стал первым фактически в экономике. В торговле точно. По всему миру продает. И мы с вами были на китайском предприятии. Я уже пример приводил. Там заходишь: жуткая картина, страшно смотреть вверх, вниз, на стены и на перегородки. Но в большинстве там, в этих перегородках, стенах, стояли суперсовременные агрегаты, станки и так далее, на которых производилась конкурентоспособная продукция.

А вы посмотрите на эти бизнес-планы. Я вам принес бизнес-план, к Батуре и «МТЗ», вы принесли с министру. Что? Стены сломать, как мне Семашко с группой предлагали на «Камволе», все это снести, на новом месте построить новое оборудование. Я говорю: «Подождите, ребята. Это огромные деньги. Где мы возьмем? А почему не эти стены, подновив пока, пол там хороший, советские люди строили здорово, давайте поставим станки. Можно?» «Можно!» Даю поручение Ладутько мимо Семашко: «Соберите людей. Скажите мне: можно здесь утеплить, что-то сделать?» Можно, оказывается. А там у вас же все заточено под то, чтобы снести и построить новое. Пусть я немного утрирую.

Поэтому главное – наведите порядок, полы приведите в порядок и поставьте оборудование. И постепенно приводите в порядок стены и перегородки. Заработаете от этого оборудования 60 тысяч долларов на каждого брата – у вас появятся деньги для окончания этой так называемой модернизации, приведения в порядок стен и прочего. А если все развалить – сколько денег надо? И потом заново построить – сколько надо?

Да, есть некоторые предприятия, которые можно просто развалить и ничего не строить – они нам 100 лет не нужны – а людей перевести на Шкловский льнозавод, который Русый там прекрасно построил. Договорились вторую линию в старых стенах. Вот вам цена модернизации. Кто это считал?

Не будет больше денег. Ищите сокращения вот на этой модернизации средств. И мы с вами будем колотить эти 200 трлн, и мы этим бездельникам (я не хочу сказать всем), тем, кто так считал, будем давать деньги, и они половину их разворуют или без счету, бесхозяйственно используют.

Вот в чем. К простому пришли. Все ж к простому, Михаил Владимирович.

Михаил Мясникович:

Понятно, принимается.

Александр Лукашенко:

Поэтому вам ответ. Если его перевести на общечеловеческий принцип, на жизнь, вот ответ на тот вопрос, на эти деньги. И я не зря это, Михаил Владимирович, сказал. Не только с точки зрения стоимости модернизации, но, чтобы вы поняли, с точки зрения контроля за расходованием средств. Будет жесточайший контроль. Вот они сидят, в погонах. И на них потом не обижайтесь. Они обязаны это делать. Проконтролируем вместе со специалистами. У нас хватает сил и средств. Но деньги закапывать никто не будет.

Модернизацию надо делать как в собственном дворе, собственном доме, собственном сарае, в собственных подворьях, помещениях и приусадебном участке. Все надо просчитать и посмотреть, что делать сегодня, что завтра. И за какие деньги. Надо делать так, чтобы поставить дополнительное, а не вместо какого-то старого станка новый, получить лишнюю копейку и потом белить и красить.

Далее, Михаил Владимирович. Вы все время говорите: «Вот ЖКХ, население, тут не платят, давайте поднимем эти тарифы». Сколько я помню советские времена, столько вот сейчас: мы все время, оскорбляя население, говорим, что они не платят. Я когда-то ставил задачу Вам и председателю Комитета госконтроля до Якобсона еще: просчитайте мне, пройдите (что там: вода, канализация, мусор и прочее) от начала и до конца, осуществите, как нас на факультете экономики учили, хронометраж и посчитайте сколько же будет стоить каждая эта услуга. Где посмотреть эти расчеты?

Михаил Мясникович:

По каждому району будет своя планово-расчетная цена.

Александр Лукашенко:

И они это сделали?

Михаил Мясникович:

Сделают.

Александр Лукашенко:

Так вы уже требуете сегодня повышение за электроэнергию, за коммуналку, а у вас еще нет этих расчетов.

Александр Серафимович, давайте посмотрим и этот вопрос. Тем более у Вас должны быть наработки. Давайте их осовременим. Вы понимаете о чем речь идет? Договорились.

Мы покажем этому председателю госплана, с которого уже лет 30 шкуру по 30% снимают, до сих пор процента не сняли. Вот мы ему покажем так ли это в стране, как он думает. По моим данным, далеко не так. И это должен был мне Калинин доложить. Особо приближенная личность к Президенту. А я позвал простого экономиста, давно знакомого мне, с юности, и попросил: «Иди тихонько, с руководителем того, просчитай, посмотри». И открывается ужасная картина. То, что Озерец сказал киловатт-час стоит, а Семашко еще кулаком стукнул, все задрожали: «Да, это киловатт-час столько стоит».

Так я не говорю о том, что надо, как вы говорите правильно, со всех них, а с Озерца надо брать рубанок и строгать этот жир. Посмотрите на их зарплату, на их шикарную жизнь, и прочее, и прочее, и прочее. И вы увидите сколько там в этом киловатт-часе этого сидит. Кто с них спросил? Никто. И они нас в дугу наклоняют, наклоняют, наклоняют. Они рентабельны. 20 млн долларов, я приводил пример, потеряли. До сих пор их нет. И еще упущенная выгода по Березе. Что, не так? И все же это куда ушло? Туда, в этот киловатт-час. Они пришли к вам и говорят: «Давайте повышать». И вы повышаете. Казалось бы, просто, элементарно: простая бесхозяйственность увеличивает себестоимость их услуг и товаров, а мы это все проглатываем. И на эту еще себестоимость наваривают столько же прибыли.

Глава Нацбанка продолжила тему. Есть цели, есть задачи, есть и способы решения. Главное выбрать правильные.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Банковская система Республики Беларусь способна и готова обеспечить свой вклад в достижение цели социально-экономического развития страны. Концентрация совместных усилий позволит нам создать условия для устойчивых темпов экономического роста, обеспечить макроэкономическую сбалансированность экономики, повысить ее конкурентоспособность и уровень жизни населения.

Александр Лукашенко:

Как особо приближенные к Президенту, как в «пятой колонне» считают, головой отвечаете за все деньги, которые вы выделите Мясниковичу. Головой. Прежде чем под модернизацию, это слышит Прокопович (он деньги, правда, считать не умеет, Вы же знаете как он считает: туда, налево триллион, сюда – ничего страшного), но, тем не менее, он уже, наверное, научила его жизнь, приходите, проект на месте (не лично Вы – Ваши люди), вот надо выдать кредит какому-то там банку, какой-то банк в том же Климовичском районе. Посмотрел: на что, куда. И начиная со станка. Вот станок – хорошо. Стены, перегородки – завтра. То есть и везде (я понимаю, что где-то надо и полы, и стены, я образно говорю), везде обмерить, посчитать и уменьшить еще на энные проценты, 10-15%. Это будет реальная цена. Только так. В противном случае разбазарят деньги и мы будем ходить, друг на друга смотреть, как это было в деревообработке.

Вице-премьер Прокопович предложил продать неиспользуемые объекты недвижимости. По его расчетам, сумма этой сделки может быть очень внушительной.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас 5 млн квадратных метров в аренде этих площадей. Если бы мы в этом году продали миллион за валюту, а у многих предприятий есть валюта, то это было бы минимум 1 млрд долларов. Мы сегодня ходим по всему миру, снимаем шапку и просим кредиты, а можно у себя их иметь без всяких вопросов.

Александр Лукашенко:

Хорошо, давайте договоримся, считать Вы огулом умеете, давайте договоримся: Вы с министром экономики мне внесете предложения на млрд долларов по объектам.

Петр Прокопович:

Хорошо.

Александр Лукашенко:

Сколько вам для этого времени надо?

Петр Прокопович:

Буквально две недели.

Александр Лукашенко:

Давайте до 1 апреля вы внесите мне предложения по объектам на млрд долларов.

Незапланированным для совещания стало выступление директора «БелАЗа». Президент попросил рассказать как предприятие будет выходить из ситуации, когда традиционные рынки поставок продукции сжимаются. Где-то на треть, подсчитали специалисты. Что делать, чтобы заработать? С чем делегация «БелАЗа» вернулась из Индонезии, Монголии и Австралии?

Сергей Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

Итог данной данного мероприятия – уже подписан контракт на поставку карьерных самосвалов. И хочу сказать, что в принципе мы еще ничего не сделали, но получили предоплату в сумме 8 млн долларов для выполнения данных работ.

Александр Лукашенко:

Слышали, Михаил Владимирович? Я его вот за эти два предложения, которые он сказал последние, и позвал на трибуну. Вот простой и элементарный ответ на все проблемы, которые у нас стоят по экспорту. Если проседает этот рынок, он сказал 30, значит он должен напрячься и не просесть на 30%, а на 15-20% просесть.

А если сегодня на «Минском автомобильном заводе» сидеть и ничего не делать, не пропихивать свою продукцию. Проседает Европа – поднимаются Соединенные Штаты Америки, их сателлиты в экономике, проседает Россия – поднимается в Азии рынок, в Африке, еще где-то. И надо везде ходить и по крупицам собирать эти рынки. И притискиваться туда. В Минске ничего не решишь.

Председатель Госконтроля привел множество примеров, когда средства расходуются неэкономно. Самое обидное, что это проекты по модернизации. Случаи, когда уже реализованное планы на деле оказываются малоэффективными, есть. Например, вложили в производство упаковки «тетрапак» миллиарды рублей, а оно до сих пор не работает. И кредиты отдавать надо, но нечем.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Многие предприятия уже привыкли сидеть на бюджетной игле и дальше с напором добиваются государственной помощи. Они знают, что государство в беде не бросит. Ведь во многих случаях кредит за них погашает бюджет.

Обратите внимание: за последние три года на исполнение гарантий по кредитам банков только из местных бюджетов направлено почти 4,3 трлн рублей. А организации-должники возвратили в бюджет лишь 0,8 трлн рублей, или всего 18% от суммы исполненных уже бюджетом за них гарантий.

Еще один вопиющий случай из системы соцстрахования. Крупные госпредприятия прибегали к услугам частного фонда при страховании пенсионных рисков. Кто-то заработал пару лишних млрд рублей, а государство недополучило прибыль. Теперь чиновники говорят, что фонд паразитирует, используя пробелы в законодательстве. И одновременно рассказывают, что нужно искать средства на модернизацию.

Александр Лукашенко:

Значит, Александр Серафимович, если Вы не разберетесь, я разберусь. С выводами для Вас. Виноват Кириенко – в тюрьму его. Виноват Жилин – следом. Подчиненные – всех туда. Это же только идиоту не видно, что 3 млрд рублей – откуда эти деньги? Они что, калийные удобрения производят и продают? Нет.

И беспомощный Минфин. Слушайте, вы меня удивили.

Чтобы вся это цепочка до премьера, деньги, которые в дивиденды, в особняки и прочее, были возвращены. Я думаю, вы это решите в течение первого квартала.

Вот, пожалуйста, эффективность работы. Комитета госконтроля, Кириенко, Жилина, министра финансов, премьер-министра. Это и есть формально-бюрократический, Михаил Владимирович, подход. Вы увидели: огромные деньги тратятся. Да и на меня, если выходят и говорят, что такие деньги потрачены, спросите у Вакульчика сколько там сидит. Особо приближенных с Управления делами. В течение суток наши и посадили. А вам что? Вы резолюцию наложили, написали, а он и не знает. Плевать на это.

Строительная сфера, как говорится, уже давно стала притчей во языцах. Одна из самых болезненных тем. Больше всего нареканий со стороны населения. За годы накопилось столько проблем, которые все никак не могут двинуться в сторону решения. Президент жестко, но четко обозначил суть своих требований докладчикам.

Александр Лукашенко:

Когда мафиозная структура строительная превратится в государственную структуру?

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Необходимо принять ряд решений для того, чтобы сделать структуру прозрачную.

Александр Лукашенко:

Каких решений и почему не приняли до сих пор?

Анатолий Калинин:

Медленно идут преобразования, крайне медленно. Если постановление и указ – это как минимум полгода. Хотя это просто и ясно должно быть в течение недели-двух, максимум месяца, на согласовании. В результате эта говорильня растягивается на несколько месяцев, и в то же время и я, давая десятки поручений, не могу повлиять на эти преобразования.

Александр Лукашенко:

Анатолий Николаевич, но мы же не собрались здесь в ресторане обсуждать все Ваши действия с министрами, кому Вы что давали. Я же сказал: проблема, пути, решения. Что же это за выступление вице-премьера? Я сомневаюсь, что в этой аудитории найдется 10 человек, которые поняли о чем Вы говорите. Вы все в кучу валом скомкали. Я пытаюсь понять о чем идет речь. Никак не могу понять. От Ваших стоимости ЖКХ, опций и воды с сельским хозяйством.

Анатолий Калинин:

Необходимо решить не только на уровне Правительства.

Александр Лукашенко:

Я Вам говорю, что у вас мафия строительная, мафия. Это не только я говорю. Вот спросите у любого высокопоставленного начальника, который столкнулся недавно со строительством своего дома, гаража и так далее. У вас я не знаю, как вы там что считаете. Там же ничего не разобрать. Куда кто везет что. Большой объект за бюджетные деньги. Это все. Следом можно, вот, не разбирая, тот, кто строит большой объект за госсчет, можно его сажать в тюрьму сразу. Не проводя следственные действия. Потому что у вас два автомобиля бетона, к примеру, или железобетона идут на стройку за государственный счет, а три автомобиля идут леваком на строительство каких-то особняков и прочего, и прочего. Вы сегодня строите дорогу, но параллельно вы сегодня строите подъезды к дачам и особнякам других начальников и чиновников. Что, это не так? И любой вам руководитель, и плановый отдел, там, и бухгалтерия, обоснуют, что затраты здесь реальные.

Анатолий Калинин:

Но там же есть непосредственно ответственные лица. Вице-премьер не видит же этих вопросов и не может увидеть.

Александр Лукашенко:

Ну так Вы скажите, что я, как вице-премьер, этих вопросов не вижу. Зачем тут нам рассказывать, что Вы с министром строительства делаете?

Решите элементарный вопрос. Я премьеру сказал. Приходит частник. Правильно он сказал: два стула, а то и один, в собственной квартире. Просит у Ладутько землю. Ладутько выделяет эту землю, а чаще пишет мне письмо: «Разрешите без аукциона». Что делает этот частник? Он идет к Ермаковой в банк, берет кредит, потом идет к Ладутько в трест, заключает договор с этим трестом и начинает строить. За деньги государства, я имею в виду кредитные деньги. У него нет строительной компании – он заключает с этой компаний. Он вздувает цены на рынке, у нас рыночная цена.

И рассуждение у строителей таково: вот я не хочу сегодня много, мы не хотим строить много жилья в Минске, потому что мы обрушим рынок жилья. Так? То есть квартира будет стоить, квадратный метр, не 1200, а 3500. Она сегодня стоит 3500, а так обвалится до 1200. Это вредно. Ни в коем случае нельзя. Круговая порука. Зачем вы даете разрешение на строительство жилья человеку, который вообще ничего не понимает в строительстве? Который у вас в приемной там сидит днями, или ваш подручный, или еще чей-то (это всех генералов касается, и здесь сидящих)? Зачем?

Социальная сфера. Это зарплаты врачей, учителей. Поддержка бесплатной медицины и образования. Соцподдержка может быть разной и она останется. Ресурсы для ее развития можно искать внутри отраслей, но это вопрос отработки конкретных решений. Президент высказался по зарплатам и пенсиям.

Александр Лукашенко:

По заработной плате. Ну неправильно вы абсолютно рассуждаете. Хотя вы правильно примеры приводите, иногда и об этом надо говорить. Я более радикален в этом. 500 долларов – это по ощущениям моим и вашим – то, что мы обязательно должны нашему народу дать. Понимаете, ну, на 500 долларов наши люди работают. Это же не в России, где от нефтедолларов там хоть захлебнись. И они могут добавлять там, лишь бы было тихо. А у нас же, они же там хоть как-то работают.

500 долларов – это тот нижний предел при нынешних ценах, который мы должны подстегивать и стимулировать руководителей, чтобы они дали этих 500 долларов. А что сверх 500 долларов, я повторяю то, что сказал, – это напрягайтесь и работайте. Вот получите 60 тысяч на брата, тогда и вопросов по зарплате не будет. Реализованной продукции. То есть нам надо минимум дать это человеку. Минимум.

По пенсиям я тоже сказал. Да, у нас низкая пенсия. Да, она низкая. Она должна быть выше. Но вы же не хотите поднять возраст пенсионный? Не хотите. Поэтому и низкая пенсия, потому что уже два человека, или там около двух, кормят одного пенсионера. Это же вопрос. Что люди на это скажут? Хорошо, мы повысим пенсию. Но надо поднимать возраст. Не хотите? Давайте, что можем, заплатим. Это не совсем малая пенсия, но желательно больше. И это толкает пенсионера к тому, чтобы работать. Но есть пенсионеры больные, третья, еще группа, мы им понемножку, что на лекарства, что на что, немножко помогаем, поддерживая их. Но это тоже нормально от жизни. То есть разными методами можно решать эти вопросы. Но обязательно нужно исходить, Анатолий Афанасьевич, не зло относиться к людям. А так поделикатнее, понимая, может, где-то людей, не наезжать на них лишний раз. Потому что мы немножко оторваны от этой жизни. Мы живем в другом мире с вами. У нас другие проблемы. Поэтому и наши ощущения людских проблем совершенно иные. Поэтому в Правительстве это надо знать и представлять. Не надо бить людей.

После почти шести часов дебатов президент подвел итоги.

Александр Лукашенко:

Начинайте, мужики, просто шевелиться. И шевелиться очень быстро. Потому что если вы не будете шевелиться, за вас должны шевелиться другие.

Во-вторых, еще раз подчеркиваю: у нас есть государственная политика, государственные предприятия. Я никому никогда не прощу, как их называют, коррупционных проявлений с вашей стороны.

Я еще раз подчеркиваю, вот членам Правительства говорю: я очень хочу с вами работать, но это зависит только от вас. Мы подвели черту, мы сказали, что все было не так просто в прошлом, позапрошлом году. Были проблемы. Мы закрывали глаза на некоторые вопросы. Сегодня – все. Как я уже сказал, дурница закончена. Берите под контроль ценообразование. Не умеет это делать Минэкономики с Прокоповичем, Вы, Михаил Владимирович, умеете делать. Не сделают они – должны делать другие. Хватит нам нагнетать обстановку и людей.

Я очень бы хотел, чтобы вы сделали выводы из сегодняшнего заседания Правительства.